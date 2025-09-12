Camilo pone a bailar al Roig Arena
Maria Bas
València
Tras el 'bautizo' con el concierto homenaje a Nino Bravo, el Roig Arena ha iniciado con Camilo su andadura como espacio de conciertos. Miles y miles de personas han disfrutado con la actuación del músico, cantante y compositor colombiano, un artista que ha conseguido revolucionar el actual panorama de la música pop.
En el concierto, el que fuera ganador del programa Factor X de Colombia en 2007, repasó su trayectoria y cómo no enloqueció a los fans al cantar alguno de sus grandes éxitos como “Regálame tu corazón”, “Tráfico de sentimientos”, “Tutú” o “Favorito”
