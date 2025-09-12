El ciclo de conciertos Sons al Botànic cumple 10 Años con una edición especial

El Jardín Botánico de la Universitat de València celebra este sábado un evento muy especial con motivo del décimo aniversario del ciclo de conciertos acústicos al aire libre Sons al Botànic. "Esta trayectoria no ha estado exenta de contratiempos, con una pandemia de por medio, y este verano los organizadores emitían un comunicado anunciando los problemas para la continuidad del ciclo debido a la complicada gestión de los patrocinios", dicen desde la UV.

"Aun así, se ha hecho un gran esfuerzo para celebrar este cumpleaños tan importante, y para tal fin el ciclo se ha reinventado en una jornada de un día que recoge lo mejor de su apuesta: música de calidad, artistas emergentes, diferentes estilos, un entorno de naturaleza inigualable en la ciudad y una propuesta cultural para un aforo muy reducido que hace de la experiencia todo un placer", añaden.

Una jornada única, dos formas de disfrutar

Esta nueva edición, en forma de pequeño festival, además de ofrecer todo en jornada única, ofrece la oportunidad de disfrutar del Botánico de dos formas diferentes. Empezará el sábado con una matinal en la que grandes y pequeños podrán disfrutar de dos conciertos, los de la banda Apolo y la cantante Mar Giménez, con la característica especial de que son gratuitos, solo abonando la entrada ordinaria al Jardín ya se puede acceder, y que habrá un taller gratuito para los más pequeños de la casa.

Por la tarde, están previstas tres actuaciones a cargo de Apartamentos Acapulco, Badlands y Borja Mompó, en un formato de conciertos continuos que no se ha visto dentro de Sons al Botànic. "El objetivo es reunir todos los esfuerzos en una única jornada para conseguir, a pesar de las trabas, celebrar los diez años de un festival especial que acerca la música a un entorno natural de contenido científico y monumental", añaden.

Los conciertos por la mañana empiezan a las 12.45 horas, y la apertura de puertas de la tarde es a las 19 horas. Los conciertos por la mañana son gratuitos abonando la entrada al Jardín y para los de la tarde las entradas están a la venta en notikumi.