Ed Sheeran actuará en el Roig Arena de València el próximo 7 de noviembre como estrella invitada de LOS40 Music Awards. "No puedo esperar, la última vez que estuve en estos premios me lo pasé muy bien y sería genial veros allí", ha confirmado el propio músico británico en un video.

Hace unos días, el locutor Tony Aguilar arrancó la nueva temporada de 'Del 40 al 1' anunciando que Aitana, una de las artistas más relevantes del momento, actuará en el escenario del Roig Arena el próximo 7 de noviembre. La gala, que agotó las miles de entradas disponibles en 90 minutos, reunirá en València a grandes estrellas del panorama nacional e internacional, como es el caso ahora de Ed Sheeran.

La confirmación de Ed Sheeran coincide con el lanzamiento este mismo viernes de 'Play', su nuevo disco que incluye hits como 'Azizam', 'Old Phone' o 'Sapphire'. Tras consagrarse como uno de los artistas más exitosos a nivel mundial durante la última década, el británico regresa con un álbum que, según sus propias palabras, "es una auténtica montaña rusa de emociones de principio a fin; encapsula todo lo que me encanta de la música y su diversión, pero también mi situación vital como ser humano, como pareja y como padre".

Tambien Aitana

Aitana presentará en LOS40 Music Awards Santander 2025 su nuevo trabajo, 'Cuarto Azul', un álbum que supone una inmersión en el corazón de la cantante. La gran acogida del disco se ha visto reflejada en la lista de LOS40, que ha coronado con el nº1 a '6 de febrero', uno de sus singles más destacados, durante dos semanas. Este hito ha convertido a la catalana en una de las artistas con más nº1 en la historia de la emisora, ya que ha logrado liderar la lista con 17 temas diferentes a lo largo de su carrera.

Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá el próximo 7 de noviembre a grandes estrellas del panorama nacional e internacional en una velada de la que se anunciarán nuevas sorpresas en los próximos días. La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

Suede, el 24 de marzo

La 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander se celebrará en el Roig Arena, un nuevo recinto con una capacidad para hasta 20.000 personas y tecnología punta que lo sitúa en la vanguardia europea.

Mientras Los 40 van desvelando los artistas que actuarán en sus premios que se concederán en València, también el Roig Arena va apuntando nuevos nombres en su programación. También este viernes se ha anunciado la actuación de Suede. La banda encabezada por Brett Anderson, que acaba de publicar el disco Antidepressants, actuará el próximo 24 de marzo como parte de su gira "Dancing with the europeans tour".

Publicado el pasado 5 de septiembre, “Antidepressants”, la versión estándar del disco cuenta con 11 temas en los que el grupo explora las tensiones de la vida moderna. Apenas una semana después de su publicación, el décimo trabajo de Suede ya ha recibido muy buenas críticas. Con la publicación de ‘Autofiction’ en 2022, el grupo consiguió su posición más alta en las listas de ventas tras 20 años de trayectoria. Esta pasión y vitalidad, aseguran, es lo que ha impulsado el sonido de su décimo álbum.

El single más reciente, “Dance With The Europeans”, lanzado hace unas semanas, captura el poder de unificar y compartir la vida, como canta el vocalista del grupo Brett Anderson. La idea de este tema se gestó, precisamente, en un concierto en España, en el que Anderson tuvo una conexión muy especial con su público. “Pensé en la frase “Dancing With The Europeans”. Hay algo en esa palabra, ‘europeos’, que me encanta. La frase resumía la experiencia de buscar conexión dentro de un mundo de desconectados. Esa sensación de: ¿dónde encontramos esos vínculos con nuestros semejantes? Ese concierto en España derribó esas barreras, que nos quieren imponer”, ha explicado el cantante.

Las entradas para el concierto de Suede en Roig Arena salen a la venta el próximo viernes, 19 de septiembre, a las 10h en www.roigarena.es.