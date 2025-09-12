La Filmoteca Valenciana celebra el centenario del nacimiento de Marcello Mastroianni

La Filmoteca Valenciana presenta el ciclo sobre el actor italiano Marcello Mastroianni (1924-1996), cuyo centenario de su nacimiento se cumplió en septiembre de 2024. Con 14 de los títulos más destacados de su filmografía, el ciclo está organizado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Barcelona y podrá verse hasta finales de diciembre de 2025.

"Figura capital del cine italiano y europeo del siglo XX, su relevancia no radica únicamente en su versatilidad actoral, sino en su capacidad para habitar a los personajes que interpretaba. Icono del neorrealismo tardío y del cine moderno de autor, trabajó con directores fundamentales como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti o Ettore Scola". Así definen desde La Filmoteca la figura del intérprete italiano.

"En películas como ‘La dolce vita’ o ‘Fellini 8½’, supo encarnar al hombre moderno, alienado y contradictorio, con una mezcla de ironía, fragilidad y melancolía. Su expresividad, sostenida por una elegancia natural, permitió que sus personajes proyectaran una humanidad compleja y creíble. Síntesis rara de carisma y verdad, la influencia del trabajo actoral del italiano aún perdura en el cine contemporáneo", añaden.

Programa

El ciclo comienza este sábado 13 de septiembre, a las 18 horas, con la proyección de ‘Rufufú’ (1958), de Mario Monicelli, un clásico de la comedia italiana sobre una banda de ladrones, procedentes de las capas más humildes de la sociedad italiana, que preparan un gran atraco a las oficinas romanas de una casa de empeños aconsejados por un criminal ya retirado. Mastroianni comparte protagonismo con otros grandes intérpretes del cine italiano como Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Totò y Claudia Cardinale. La película podrá volver a verse el domingo 14, a las 20 horas.

'Rufufú'. / L-EMV

El martes 16 de septiembre, a las 20 horas; y el viernes 19, a las 18 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta ‘La senda de la esperanza’ (1953), de Dino Risi, la historia de tres jóvenes que aspiran a convertirse en estrellas de cine de los estudios Cinecittà: Luisa, con un talento que le permite soñar con llegar a ser una actriz de éxito; Franca, que pretende seducir a un productor que le abra camino; y Giuditta, tan ingenua que se considera la nueva Anna Magnani.

El sábado 20 de septiembre, a las 18 horas; y el domingo 21, a las 20 horas, se proyecta ‘Noches blancas’ (1957), de Luchino Visconti, un melodrama romántico basado en la novela homónima de Fiódor Dostoyevski, con Maria Schell, Marcello Mastroianni y Jean Marais en los papeles principales: Un modesto oficinista que pasea de noche encuentra a una joven que está llorando. Se citan para la noche siguiente, y ella le cuenta que está enamorada de un hombre cuyo regreso espera desde hace un año.

'Noches blancas'. / Levante-EMV

El miércoles 24 de septiembre, a las 20 horas; y el domingo 28, a las 18 horas, se proyecta ‘El extranjero’ (1967), de Luchino Visconti, adaptación homónima de la novela de Albert Camus, en la que Mastroianni interpreta a Meursault, un oficinista en Argel que muestra una apatía y desinterés por la vida, la muerte de su madre, las relaciones y los acontecimientos sociales. Tras un crimen en la playa, es juzgado por su falta de remordimiento y su indiferencia.

'El extranjero'. / L-EMV

El viernes 26 de septiembre, a las 20 horas; y el sábado 27, a las 18 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta ‘Fellini 8½’ (1963), una de las películas fundamentales en la filmografía de Federico Fellini, Cuenta la historia de Guido Anselmi, un famoso director de cine, en plena crisis creativa, que ingresa en un balneario para seguir una cura de reposo. Pero su mujer, su amante y su productor, lo acosan y presionan, hablándole del proyecto que ha tenido que interrumpir. Guido se refugia en sus recuerdos y ensoñaciones, rememorando los hechos más importantes de su vida y todas las mujeres que ha amado.

El ciclo proseguirá en octubre con ‘Matrimonio a la italiana’ (1964), de Vittorio de Sica; ‘La dolce vitta’ (1960), de Federico Fellini; ‘Los girasoles’ (1970) de Vittorio De Sica; ‘Un italiano en Chicago’ (1971), de Ettore Scola; ‘La gran comilona’ (1973), de Marco Ferreri; ‘Una jornada particular’ (1977), de Ettore Scola; ‘Enrique IV’ (1984), de Marco Bellocchio; ‘Ojos negros’ (1987), de Nikita Mikhalkov, y ‘Marcello, una vita dolce’ (2006), de Mario Canale y Annarosa Morri.