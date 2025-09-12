La MICE suspende su próxima edición en València por falta de ayudas

Malas noticias para el sector cultural y educativo valenciano. La 13.ª edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) de 2025 se suspende por motivos económicos. Según confirma a este diario el director del proyecto, Josep Arbiol, "dependíamos de las ayudas del Institut Valencià de Cultura que no han salido". "Hemos aguantado hasta el último momento [la muestra debía celebrarse en octubre] para tomar la decisión de cancelar", lamenta su impulsor.

Fue el pasado lunes cuando Arbiol y el equipo de la MICE decidieron suspender esta edición al no contar con el respaldo económico de la Generalitat, que el año anterior le concedió 22.000 euros, el mayor porcentaje de su presupuesto. Aunque sí han recibido la aprobación de ayudas por parte del Ayuntamiento de València, Arbiol asegura que estas no son suficientes para articular el festival por lo que tendrán que renunciar a ellas.

La sede se marcha a Madrid

Arbiol dice ser "optimista" y no quiere renunciar a la MICE. De hecho, avanza que la edición Madrid y las internacionales -como en México o Cuba- siguen adelante. "Madrid antes era subsede de la MICE de València y ahora se ha convertido en sede principal", lamenta el impulsor de un festival "de referencia nacional" que nació en València. "En Madrid sí hemos recibido más apoyo", asegura.

El director de la MICE, lejos de ser derrotista, busca en cada inconveniente una oportunidad. "La MICE ha ido siempre evolucionando y creo que ya le hacía falta un cambio. Quizás esta circunstancia sirva para repensar un poco esa fórmula. Una idea sería unificar festivales para hacer uno grande que ponga a València en el centro. No sería una mala idea que la MICE se asociara a otros festivales, como la parte educativa, la parte infantil. Además, en España no hay un festival de cine infantil importante".

Sobre esa posibilidad, Arbiol lo tiene claro y apunta a La Mostra como el festival "ideal" en el que podría incorporarse la MICE. "Yo creo que sea un sitio perfecto, pero no depende de mí. Es cierto que la nueva responsable de La Mostra [Sara Mansanet] no ha tenido margen, pero a ver si se pueden iniciar contactos", lanza Arbiol.

Un futuro Amenábar

Pendientes de ayudas o conversaciones, lo cierto es que Arbiol se muestra esperanzado y orgulloso de un festival que le ha dado "muchas satisfacciones profesionales y personales". A lo largo de 12 ediciones, MICE ha servido para que los alumnos "tuvieran una mirada crítica y supieran utilizar los códigos audiovisuales", al tiempo que le ha servido para conocer a grandes intérpretes como Marisa Paredes, Eduard Fernández o Susi Sánchez, por citar solo a algunos de los que han pasado por la muestra.

Además, la MICE también ha sido el germen por el que algunos estudiantes se han decantado por el sector audiovisual. "Han sido muchos y, quién sabe, algún Amenábar saldrá de ahí", concluye satisfecho.