La autora valenciana Muriel Villanueva escribe una novela con 100.000 estudiantes

No había estantería en España en los años 80 que no albergara, al menos, un ejemplar de la serie de libros 'Elige tu aventura'. Información para los más jóvenes: era una saga de novelas en las que en cada capítulo el autor daba dos opciones al lector y en función de su decisión se pasaba a una u otra página y eso marcaba el devenir de la historia y sus protagonistas. Algo así como una novela 'inmersiva', ahora que tanto se lleva el concepto de 'lo 360'. En pleno 2025 la escritora valenciana Muriel Villanueva 'renueva' este concepto de la mano de la plataforma Fiction Express.

Libro 'colaborativo'

Villanueva ha publicado este viernes en la plataforma editorial digital el primer capítulo de 'Bombolles', una historia 'colaborativa' en la que más de 100.000 estudiantes de 5º y 6º de Primaria de centros educativos de toda España deberán elegir por dónde continúa la historia de tres amigos que se enfrentan a un nuevo reto. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los estudiantes deberán votar su elección de las tres opciones que propone la autora. Entonces, Villanueva recoge la decisión y prepara, casi a contrarreloj, el siguiente capítulo de la novela, que se publicará de nuevo en viernes. Y así durante un total de cinco semanas y otros tantos episodios.

De ahí que la historia sea, incluso para la propia autora, "una sorpresa". "A veces votan lo que yo menos me espero", explica Villanueva. "Puede pasar cualquier cosa porque son muy creativos y nunca sabes qué va a pasar. A nivel creativo para mí es una aventura también", dice.

Portada de 'Bombolles'. / L-EMV

La autora valenciana, que ya ha escrito otras obras de estas características con la plataforma, destaca precisamente este carácter bidireccional. Los niños y la autora pueden ponerse en contacto e intercambiar ideas también en un foro. De este espacio, Villanueva destaca la "gran capacidad comunicativa del alumnado". "Me sorprendo del nivel que encuentro. Gente de 10 u 11 años que escriben muy bien, saben puntuar, argumentan, tienen buenas ideas y hasta hacen críticas constructivas". "Encuentras mucha gente brillante", celebra.

Qué es Fiction Express

"La plataforma, utilizada en más de 1.500 centros educativos en España y en más de 9.000 en todo el mundo, quiere afianzar el hábito lector en los estudiantes y mejorar su competencia lingüística trabajando la lengua de manera integral", explican desde Fiction Express. Completamente digital, el método consiste en conectar a los lectores con autores profesionales a través de un foro interactivo y un sistema de votaciones para decidir la continuidad de la trama de una obra. De este proceso de lectura, "tan valorado por los estudiantes", surgen diversas propuestas para el profesorado: cuestionarios, proyectos para trabajar competencias transversales y otros ejercicios de vocabulario, comprensión lectora, escritura y expresión oral, con el objetivo de desarrollar todas las dimensiones de la lengua, señalan.

"La plataforma lanza nueve libros originales (tres en catalán, tres en castellano y tres en inglés) cada dos meses para los estudiantes de los centros que utilizan Fiction Express. Su fortaleza como recurso digital radica en que permite una evaluación sencilla y efectiva del progreso del alumnado por parte del profesorado", informan desde Fiction Express.

Villanueva valora este tipo de productos en cuanto a que es una nueva manera de introducir el hábito lector entre los más jóvenes. "Es una entrada a la lectura diferente, se suele hacer en el aula, es una lectura acompañada, que ayuda a aprender a leer porque va con glosario y material didáctico. Permite entrar en lo literario".

'Bombolles'

'Bombolles' narra la historia de Enzo, Liam y Olivia, amigos desde la guardería. Este curso les espera una gran novedad en la escuela: clases de natación. Enzo está feliz por poder mostrar su habilidad en el agua, Olivia lo acepta con naturalidad, pero para Liam la idea es un auténtico reto. Sin embargo, todo cambia cuando alguien comienza a destacar en la piscina.

Muriel Villanueva (València, 1976) ha escrito unas cuarenta obras durante una carrera que empezó cuando tenía 19 años, aunque ya había escrito desde la niñez. Además, es profesora de escritura creativa, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y diplomada en Educación Musical. Su obra se ha traducido al chino, al coreano, al polaco, al persa y al portugués. Ha ganado premios como el Llibreter 2020 por 'Dunas' y el premio Atrapallibres 2019 con 'El refugi del Tarek', entre muchos otros.