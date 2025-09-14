Bunbury conquista el Movistar Arena de Madrid en su reencuentro con El Huracán Ambulante

Enrique Bunbury agotó este sábado las entradas del Movistar Arena de Madrid en un concierto de más de dos horas en el que repasó algunos de sus grandes éxitos y presentó temas de su nuevo disco, Cuentas pendientes. El artista zaragozano volvió a subirse al escenario junto a su banda original, El Huracán Ambulante, con la que ha retomado gira tras más de 20 años.

Un arranque con sabor nostálgico

Volvía a sonar Otto e Mezzo –como hace dos décadas– antes de un concierto de Enrique Bunbury. La banda original de El Huracán Ambulante (salvo Jordi Mena, que sustituye a Rafa Domínguez) interpretó el tema principal, compuesto por Nino Rota para la película de Federico Fellini (8½), transmitiendo desde el inicio la atmósfera nostálgica de aquella etapa fundacional.

Bunbury volvió a reunir a los músicos con los que grabó tres discos de estudio (Pequeño, Flamingos y El viaje a ninguna parte) y dos en directo (Pequeño Cabaret Ambulante y Freak Show) entre finales de los noventa y 2005, para celebrar el vigésimo aniversario de aquel proyecto. La escenografía evocó el espíritu cinematográfico de Fellini: un telón rojo, proyecciones y luces que dibujaban siluetas sobre el fondo.

El artista apareció con un traje rojo metalizado con llamas en los pantalones y una cruz en la espalda, un guiño a los vestuarios de sus giras de Pequeño Cabaret Ambulante y Freak Show. Con gafas de sol y pose incluida, la puesta en escena convertía el escenario en teatro, circo y cabaret, según lo pedía cada canción. El arranque fue un ring de Las Vegas con El club de los imposibles, seguida de De mayor y El extranjero, en un ambiente festivo que el público celebró como un regreso a los orígenes.

Un repertorio entre clásicos y novedades

El concierto continuó con piezas emblemáticas como Sólo si me perdonas y con estrenos de su nuevo disco, Cuentas pendientes, entre ellos Las chingadas ganas de llorar o Te puedes a todo acostumbrar.

Próxima cita en Zaragoza

La gira, que ya ha pasado por América, continuará el próximo 20 de septiembre en Zaragoza, donde Bunbury actuará en el pabellón Príncipe Felipe. Las entradas para este concierto se agotaron pocos días después de salir a la venta, lo que augura una de las citas más emotivas del tour.

El propio Bunbury adelantó en sus redes sociales la importancia de este tramo final: "En nada estamos de vuelta con los últimos 'shows' del Huracán Ambulante Tour. Volvemos a España para verles a todos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y cerraremos en el Estadio Ferro en Buenos Aires. Estos 'shows' están siendo gloriosos y vamos a darlo todo en los cuatro conciertos que nos quedan. Les esperamos a todos. ¡No nos fallen!".

Una gira marcada por la polémica de los móviles

El reencuentro con El Huracán Ambulante no ha estado exento de controversia. Durante una actuación en América, Bunbury interrumpió el concierto para protestar por el uso de teléfonos móviles entre el público, un tema sobre el que ha hecho reiterados alegatos en los últimos meses.