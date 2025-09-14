Los tesoros ocultos de la Diputació: del olvido en Bétera a la luz del MuVIM

Durante décadas, gran parte del patrimonio artístico de la Diputació de València permaneció oculto en unos almacenes de Bétera, lejos de las miradas del público y del reconocimiento académico. En sus estanterías, custodiadas por la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico (Ofitec), descansaban obras de Sorolla, Pinazo, Benlliure, Equipo Crónica, Carmen Calvo, Andreu Alfaro, Boix o Artur Heras, entre muchos otros. Un fondo que, según el catedrático de Historia del Arte Rafael Gil, constituye «un tesoro que cambia la manera de entender la historia del arte valenciano».

Hoy, ese patrimonio inicia un nuevo capítulo. La diputación ha decidido convertir el MuVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat) en el escaparate permanente de sus colecciones. Una apuesta que pone fin a décadas de invisibilidad y abre una etapa inédita para un legado que pertenece, en última instancia, a todos los valencianos.

Bernardo Ferrándiz pintó «El tribunal de las Aguas de Valencia 1800» como muestra de gratitud hacia la institución. / VICENT M PASTOR

Los orígenes de la colección

El relato de este patrimonio, que abarca casi cinco siglos de historia del arte, comienza en el siglo XIX con dos capítulos introductorios. Por un lado, la corporación provincial empezó a custodiar bienes procedentes de instituciones benéficas integradas en la Diputació (Hospital General, Casa de Misericordia, Casa de la Beneficencia), así como piezas incautadas a conventos tras las desamortizaciones, entre ellas algunas de autores notables desde el gótico Reixach hasta el barroco Ribalta.

Por otro lado, la diputación también comenzó entonces a conceder becas a jóvenes artistas para perfeccionar su formación en ciudades como Roma o París. La primera, en 1863, recayó en Bernardo Ferrándiz, quien pintó "El tribunal de las Aguas de Valencia 1800" como muestra de gratitud hacia la institución. Tras él llegaron pensionados ilustres como Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, José Benlliure o Juan de Ribera Berenguer.

Estas pensiones, una especie de Erasmus decimonónico, no solo permitieron a los artistas entrar en contacto con las vanguardias europeas, sino que también enriquecieron el patrimonio de la corporación provincial. Además de quedarse en propiedad con las obras ganadoras de cada convocatoria, la institución recibía las pinturas que los jóvenes enviaban como prueba de su aprendizaje y justificación de la beca.

Pero la colección de la diputación también se nutre de adquisiciones más o menos recientes como «Las pescadoras valencianas» de Sorolla, que fue adquirido en 1979 por el entonces presidente de la corporación provincial, Manuel Girona, en una subasta en Londres por valor de cerca de 20 millones de pesetas.

"El intruso" del Equipo Crónica / DIPUTACION VALENCIA

"No falta nadie"

«No solo tenemos las primeras obras de un joven Sorolla, que ya son conocidas, sino también las de muchos de sus seguidores, a quienes conocemos como artistas consagrados pero de los que apenas sabemos nada en su juventud», señala Rafael Gil. La diputación continuó patrocinando y becando a los artistas valencianos más talentosos hasta finales del siglo XX, de modo que su colección no se limita a la modernidad, sino que se adentra de lleno en la pintura y escultura contemporáneas, con nombres hoy consagrados como Equipo Crónica, Ribera Berenguer, Albalat Iranzo, Barberá Zamora, Armengol, Cillero Dolz, Vicente Peris, Artur Heras, Miró, Michavila, Sempere, Boix, Genovés o Iranzo.

Con el paso del tiempo, el conjunto superó las 4.500 obras de pintura, escultura, grabado y dibujo. Sin embargo, lejos de exhibirse, la mayoría quedó almacenada en Bétera sin catalogar. Fue el equipo de la Universitat de València, dirigido por Rafael Gil, quien en 2016 emprendió un exhaustivo trabajo de investigación. El hallazgo fue mayúsculo. «No falta nadie», resumía Gil, sorprendido por la amplitud del conjunto y por la modernidad de muchas piezas que desmienten la imagen de un siglo XX valenciano anclado en el academicismo.

«La existencia de este patrimonio era conocida, pero hasta entonces apenas se habían organizado un par de exposiciones con algunos cuadros y no existía un catálogo exhaustivo de toda la obra almacenada —señala el historiador—. Lo único que había era un inventario de fichas con bastantes lagunas y datos erróneos». Hay que tener en cuenta, como subraya Gil, que muchas de las pinturas y dibujos enviados por los pensionados llegaban sin firmar, aunque su autoría puede deducirse gracias a la abundante documentación sobre el trabajo que realizaban. «Es cuestión —insiste el catedrático— de ponerse a investigar».

EXPOSICION 'SOROLLA A ROMA'. DIPUTACIÃ DE VALENCIA / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÃIZ

Primeras exposiciones

Esa era precisamente la intención del equipo de la Universitat de València: acceder al almacén de Bétera y trabajar mano a mano con la Ofitec —la entidad que custodia este patrimonio— para catalogar las más de 4.000 obras reunidas por la Diputación en los últimos dos siglos.

El objetivo se cumplió a medias: Gil y su equipo lograron estudiar el contenido del almacén, pero no para catalogarlo, sino para que la corporación provincial presidida entonces por Jorge Rodríguez pusiera en valor sus fondos a través de una exposición itinerante.

En 2018, el MuVIM celebró el bicentenario de la institución con una gran muestra de 122 obras, desde Sorolla y Pinazo hasta Equipo Crónica, Genovés o Carmen Calvo. La exposición evidenció la riqueza de un legado demasiado tiempo ausente del relato oficial del arte valenciano, especialmente en lo que se refiere a las creadoras.

Escultura de Mique Navarro en "Memòria de modernitat". / VICENT M PASTOR

Ese mismo impulso cristalizó en «Memoria de la modernidad», la exposición itinerante comisariada por Rafael Gil y otros profesores de la Universitat de València. Con más de un centenar de piezas, recorrió localidades como Requena, Alzira, Gandia, Ontinyent, Sagunt o Torrent. Su objetivo era acercar el patrimonio a las comarcas y reivindicar que «las obras que guardan los almacenes son de todos los valencianos».

La muestra se organizó en cinco secciones: los pensionados de la Diputación, los paisajes y retratos, las mujeres artistas, la identidad valenciana y el diálogo entre tradición y vanguardia. Un guion que permitió redescubrir obras maestras y dar visibilidad al papel de las creadoras, tradicionalmente marginado en los museos. El estudio encabezado por la UV recuperó historias olvidadas, como la presencia femenina en las becas de los años sesenta: Aurora Valero, Carmen Mateu y Carmen Lloret fueron pioneras en recibir pensiones artísticas, y sus obras —a menudo cercanas a la performance y a la instalación— permanecían prácticamente inéditas.

En 2023, la Diputación organizó otra exposición para poner en valor su patrimonio, esta vez centrada en quizá el «pensionado» más importante de su historia. Comisariada por Rafael Gil, Sorolla en Roma mostró una veintena de piezas originales, desde "El grito del Palleter", obra con la que ganó la pensión, hasta "El Padre Jofré protegiendo a un loco en las calles de València", con la que logró prorrogar la ayuda provincial y que refleja su evolución durante los años que pasó en Roma, Florencia y Asís, inspirado por los grandes clásicos.

Trabajos de restauración de una pintura por parte de la Ofitec en el almacén de Bétera. / L-EMV

Falta la catalogación

La decisión de trasladar al MuVIM la exhibición de este fondo mediante diversas exposiciones marca un punto de inflexión. «La Diputación de Valencia es la gran garante del arte en el territorio valenciano, con décadas de magnífico trabajo en la gestión y promoción del patrimonio de todos los valencianos y valencianas —subraya el diputado de Cultura, Francisco Terurel—. El fondo actual representa una de las colecciones más importantes que se conocen, lo que denota tanto el potencial de los artistas de nuestra tierra como el buen hacer de las administraciones para conseguir que ese patrimonio sea un bien colectivo. Un arte que es pasado, pero también futuro, y sobre el que van a nacer propuestas para darlo a conocer y ponerlo en valor».

Rafael Gil, por su parte, celebra la decisión, pero advierte que, además de exhibirse, los fondos de la Diputación merecen ser estudiados para mostrar el verdadero valor del tesoro de Bétera. «Estos fondos permiten explicar todo el siglo XX valenciano de forma completa, con la presencia de todos los artistas relevantes», insiste. «Su catalogación es una tarea ingente, hace falta tiempo y la Universitat de València está dispuesta a afrontarla», asegura el catedrático.