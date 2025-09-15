El aplomo del kazajo Yerassil Jamit se impone en el concurso de violín CullerArts

El violinista kazajo Yerassil Jamit (1999) se ha impuesto el sábado en la final del VII Concurso Internacional de violín CulleArts con una cuajada y virtuosa versión del Concierto para violín y orquesta de Dvořák. Formado en San Petersburgo y Moscú (con Serguéi Kravchenko), y luego en Austria, con Pierre Amoyal, en Salzburgo, su aplomo y madurez han marcado la diferencia sobre los otros dos finalistas. El segundo premio fue para el valenciano David Martínez, alumno actualmente de Christoph Poppen en la Escuela Reina Sofía, quien derrochó a sus jovencísimos 18 años talento, futuro y expresividad en una incandescente versión del Concierto de Chaikovski. Podría haber sido un brillante ganador y todo apunta a que lo será en tiempo no lejano. Distanciada quedó la tercera clasificada, la argentina Pilar Policano (Buenos Aires, 2007), cuya descuadrada visión del Concierto en mi menor de Mendelssohn-Bartholdy defraudó las expectativas generadas en la semifinal. El premio del público, otorgado por votación de los espectadores que abarrotaron las butacas del Auditori de Cullera, fue para David Martínez.

David Martínez, segundo premio / Levante-EMV

Yerassil Jamit, el flamante ganador de esta séptima edición, tuvo el valor de asumir el riesgo de presentarse a esta final con un concierto tan poco “concursero” como el de Dvořák. No solo por sus arriesgadas dificultades, sino también por el lirismo encubierto que agazapan sus tres movimientos, tan ajeno a la brillantez extravertida y luminosa propia de los concursos. Fue una apuesta de rigor y de arrojo artístico, algo que ya dejó entrever en la semifinal, cuando presentó, frente a los Tzigane, paráfrasis, fantasías o Rondós caprichosos de costumbre, una obra tan exigente y ajena a lo fácil como la Sexta sonata para violín solo que Ysaÿe compone en julio de 1923 y dedica al universal violinista pontevedrés Manuel Quiroga.

Concurso de Cullera (Pilar Policano, Orquestra de València. Josep Gil) / Levante-EMV

Jamit lució maneras y madurez desde un sonido poderoso, estupendamente proyectado, claro y empeñado en atender la partitura y todo lo que ella esconde detrás de las notas. También para sortear las dificultades añadidas de un acompañamiento (Orquestra de València y el maestro Josep Gil) que no supo -o no pudo- ajustarse a la realidad acústica de la sala ni a la característica expresión romántica de Dvořák, tan lírica, efusiva y arraigada en el folclore bohemio. Carencias que afectaron en mayor medida a los otros dos finalistas, con menos tablas y recursos para sortear estas adversidades sobrevenidas por tan perturbador acompañamiento.

Versión sobresaliente

En cualquier caso David Martínez sí pudo sacar a flote una versión sobresaliente del Concierto de Chaikovski, que delata la brillante realidad de su joven arte, pero, sobre todo, de un futuro próximo que, por técnica, actitud, musicalidad y talento, augura lo mejor. Antes, en la fase semifinal, el joven violinista valenciano lució anchura de miras, fuste solista y excelencia violinística en el “gran capricho” Erlkönig, que Ernst Heinrich Wilhelm compone para violín solo a partir del famoso Lieder de Schubert.

Pilar Policano, que se destemplo con la afinación, bisoñez y la desnudez post-clásica del Concierto de Mendelssohn-Bartholdy, necesitará del cuajo de Yerassil Jamit y la actitud natural de David Martínez para hacer fructificar sus dotados medios violinísticos, que, sin embargo, sí hizo brillar en la versión de Tzigane de Ravel ofrecida en la semifinal. El jurado, presidido por el director de orquesta y alma mater del concurso, Cristóbal Soler, adoptó el fallo por “mayoría”. Entre los vocales, los violinistas Enrique Palomares (concertino de la Orquesta de València) e Iván López López (concertino de la Sinfónica de la RTVE), y el director de orquesta Martín Baeza.