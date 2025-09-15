Conciertazo solidario de la Orquesta y Coro de RTVE a beneficio de los conservatorios de Utiel y de Catarroja

La Orquesta y Coro de RTVE actuará el próximo viernes, día 19 de septiembre a las 19.30 horas en el Auditorio del Palau de les Arts “Reina Sofía” de València, en un conciertazo solidario a beneficio de los Conservatorios de Utiel y Catarroja, que como ambas localidades valencianas sufrieron tantos daños materiales durante la riada del pasado 29 de Octubre. "La sensibilización por parte de tantísimas personas y entidades, así como las muestras de solidaridad entorno a los afectados por la Dana todavía continúa latente casi un año después. Una de estas muestras es este concierto benéfico extraordinario que ofrecerán" ambas formaciones del ente público, indican fuentes del Conservatorio de Catarroja. Como explica vicedirector del Conservatori Professional de Música "José Manuel Izquierdo" de Catarroja Federico Peris, "esta iniciativa nace del gerente de la orquesta Manuel Ventero, y de una componente de la misma, la flautista de Catarroja, Mónica Raga. Gracias a sus gestiones con el equipo directivo del conservatorio y el AMPA, se ha organizado este concierto extraordinario", comenta Peris.

Detalle de una de las actuaciones de la orquesta de RTVE. / RTVE

Un programa formidable a cargo de dos formaciones impresionantes

El programa del concierto de este viernes está compuesto por obras de Gabriel Fauré. Bajo la dirección del maestro francés Marc Korovitch, la velada se abrirá con la 'Suite de Pelléas et Mélisande, opus 80'. La segunda parte estará protagonizada por el 'Réquiem en re menor, opus 48', que contará con la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo como solistas. El concierto extraordinario a cargo de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española estará destinado íntegramente de los Conservatorios de Utiel y de Catarroja, gravemente afectados por la riada. Las entradas, ya se pueden comprar al precio de 15 euros a través de la página web: lesarts.koobin.com

Se trata de una ocasión formidable para disfrutar de una orquesta que cuenta con algunos de los mejores músicos de Europa y de un coro, con voces únicas en el panorama musical internacional.