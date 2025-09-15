Daniel Guzmán estrena 'La Deuda', un thriller donde convive la culpa, los cuidados y la gentrificación

Hay detalles que son inconfundibles y te sitúan, de golpe y plumazo, en un recuerdo concreto de una persona, de un lugar o de una sensación. Un teléfono apuntado a mano y pegado con celo en el móvil de tu abuela, una tortilla a la francesa para cenar y el yogur que se queda solitario en el estante de la nevera. Son escenas tan comunes que te aluden directamente y de forma inevitable te meten de nuevo en un universo que ya has vivido, pero que ahora ves como espectador. En esos pequeños detalles está el lenguaje que usa Daniel Guzmán (Madrid, 1973) en su trabajo y en 'La deuda' se ha consolidado como uno de los cineastas más comprometidos del cine español. Ha presentado este lunes en València su trabajo "más ambicioso" y, desde luego, el más polifacético, donde juega con varias películas a la vez: una sobre los cuidados, sobre el afecto, la supervivencia, la culpa y el efecto mariposa que define nuestra vida.

Es el tercer largometraje del director madrileño después de 'A cambio de nada' (2015) y 'Canallas' (2022), películas que escribió durante años. Esta, sin embargo, le salió sola: en dos meses escribió el guión, basado en sus visitas al centro de salud con su abuela en la última etapa de su vida. "Un día vi un desfibrilador en el centro de salud y pensé: ¿qué pasaría si, por necesidad, lo robara? ¿Y si a raíz de ese acto hubiera consecuencias fatales? ¿Cómo cargaría yo con la culpa?”. A partir de ese detonante, el cineasta construyó un relato que reflexiona sobre las necesidades afectivas y económicas, la precariedad y la exclusión social.

Todos esos temas se entrelazan en una trama que combina la ternura y la emoción, la pena y el suspense, la empatía y una retahíla de planteamientos internos que remueven. Para todo ello contó con Charo García, que debutó en el cine con 92 años y quien interpreta a Antonia, la mujer de la que cuida Lucas, el protagonista que él mismo interpreta. La actriz falleció en mayo, poco después de estrenar la película en el Festival de Málaga y fue descubierta por el propio Guzmán.

La asfixia del sistema

Todo ello con una fotografía a cargo de Ibon Antuñano que es capaz de representar el sistema asfixiante que representa la película en torno a la gentrificación, la pérdida de un hogar y las deudas que asumimos para poder salir adelante, sea al precio que sea. Es mi película más ambiciosa a nivel visual, narrativo y económico, y también la más difícil en todos los sentidos. Estoy muy contento porque está conectando con el público y deja a la gente pensando en ella durante varios días”, explica Guzmán a este diario mientras combina las entrevistas con los pases públicos en los Cines Lys de València.

Asegura que esos coloquios que se generan tras la película "pueden durar más de una hora y media" al remover temas que a todos afectan. De hecho, otra de las protagonistas es la culpa, un sentimiento que Guzmán quería visibilizar porque "vivimos en una sociedad judeocristiana donde la culpa está muy arraigada, nos bloquea y no nos deja aceptar que podemos cometer errores. Me interesaba explorar ese peso que todos arrastramos”.

Presentación en los Cines Lys de 'La Deuda', de Daniel Guzmán, el lunes por la tarde. / José Manuel López / JM LOPEZ

Junto a los pesos emocionales, la cuestión habitacional es el escenario sobre el que se desarrolla la trama, ya que un fondo de inversión amenaza con expulsar a Antonia de su casa donde ha vivido con un alquiler de renta antigua toda su vida. ¿Qué hace una mujer con más de 90 años si se queda sin su hogar? ¿Qué hace un hombre en la cincuentena si no tiene trabajo?. “El mercado es devastador: un alquiler puede consumir el 80% del sueldo medio. Eso ya es exclusión absoluta. Estamos construyendo un modelo de sociedad que es muy duro con el ser humano”, denuncia el director.

Con 'La deuda', Daniel Guzmán firma una película íntima y social para la que ha contado con también con Itziar Ituño, Susana Abaitua y Luis Tosar, que invita a reflexionar sobre los vínculos, la vulnerabilidad y los sacrificios que estamos dispuestos a asumir para cuidar a los demás.