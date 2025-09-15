El festival Dna dedica su octava edición al arte

Un año más, Dénia dedicará un fin de semana a celebrar la gastronomía mediterránea con algunos de sus mejores representantes. El reconocido chef Quique Dacosta actúa como embajador y comisario en el Dna Festival Gastronòmic, que se celebrará en la capital de la Marina Alta los días 27 y 28 de septiembre. En esta ocasión, el encuentro reivindica la gastronomía como expresión artística en diálogo con otras artes como la música, danza, literatura, escultura o artes visuales.

La cocina desde otras disciplinas

Dacosta ha presentado este lunes el festival en compañía de la consellera de Comercio e Innovación, Marian Cano; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y el dibujante Paco Roca, con quien el tres estrellas Michelin ha mantenido una conversación sobre arte y gastronomía, cada uno desde sus disciplinas. "Me interesa saber cómo ven la gastronomía desde otras áreas artísticas", ha dicho Dacosta durante la presentación, del festival, que contará con la participación de una veintena de reconocidos cocineros de hasta siete nacionalidades diferentes.

El cocinero Jordi Roca. / FERNANDO ALVARADO/EFE

Así, por los dos escenarios del festival y la mesa de más de 500 metros que despliega durante los dos días pasarán chefs como Jordi Roca, Alberto Chicote, el francés Amaury Bouhours, el libanés Melhem Ibrahim Fraiha, los italianos Chiara Masino y Giuseppe Mazzocca, el mexicano Wilson Alonzo, el japonés Hideyuki Kimura o la camerunesa Marie Thérèse Guimatsa, entre otros.

Además, en el festival participan una veintena de restaurantes locales y otros tantos productores, así como también habrá espacios dedicados al producto estrella de la zona, como es el arroz. El festival ofrece también actividades como charlas, talleres, experiencias gastronómicas, exposiciones de arte o música en directo.

Con sello propio

En su intervención Dacosta ha explicado que "la cocina ha evolucionado de forma natural y tiene que ver con nuestras necesidades", ha señalado al tiempo que ha asegurado que "soy hijo de la tradición y como tal me comporto". Al respecto ha matizado que "en todo, cada uno debemos tener nuestro sello".

El televisivo Alberto Chicote. / Levante-EMV

Respecto a la analogía con la creación artística, Dacosta -que ha realizado la presentación del festival en el Centro Artesanía Comunitat Valenciana- ha explicado que su "lienzo" o su "papel en blanco" es la cerámica de la vajilla. "Somos pura artesanía, solo tenemos aparatos y tecnología más precisa", ha destacado el chef de Dénia.

Roca ha preguntado a Dacosta por sus "herramientas" a la hora de crear a lo que el chef ha contestado que "todas las actividades artísticas me inspiran: la escultura, pasear oír el bosque, los recuerdos de mi niñez, un paisaje... En mis platos no hago una representación de un cuadro, sino que muestro cómo me ha nutrido a mí determinada obra".

Asimismo, Dna celebrará de forma especial el décimo aniversario de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco.