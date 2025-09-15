Railowsky celebra su 40 aniversario con un 'flashback' a 1985

“Esa es la pregunta del millón”, responde Juan Pedro Font de Mora, fundador de la librería y fotogalería Railowsky, cuando se le pregunta cómo un negocio particular, pequeño y especializado en fotografía ha logrado sobrevivir cuatro décadas. La respuesta, como casi todo lo esencial en la vida, no tiene misterio: esfuerzo, resiliencia, diversificación y vocación. Cuatro pilares que han sostenido un espacio que ha sido testigo de toda la democracia española, de tres crisis económicas, de varias guerras y de una pandemia mundial.

Juan Pedro Font de Mora, propietario de la librerí­a Railowsky. / Fernando Bustamante

La celebración del aniversario será el próximo 4 de octubre y recupera el mismo formato que en 1985: una exposición de Carlos Cánovas, quien presentará 'Apropósitos'.

Cánovas ya era un fotógrafo reconocido entonces. Ahora, como Railowsky, lo es mucho más. “Es un guiño al paso del tiempo volver a exponer su trabajo”, señala Font de Mora, que lleva toda la vida detrás del mostrador y al frente de buena parte de los proyectos culturales vinculados a la fotografía en València. Railowsky es, sí, una librería especializada, pero también un espacio de exposición y un aval para otras iniciativas en la ciudad. No en vano, su fundador es además presidente del Gremi de Llibrers.

La librería nació de la mano de Juan Pedro, su hermano Pepe Font de Mora y de Ignacio Paes, que siguen vinculados a la empresa aunque no en la gestión diaria. El verdadero apasionado era Pepe, quien había visto en Barcelona el modelo de librería y fotogalería y decidió importarlo a València. Los primeros años fueron durísimos: estuvieron más de cuatro años cobrando apenas 10.000 pesetas al mes hasta consolidarse.

Invitación a la inauguración de Railowsky en octubre de 1985. / Vicente Moreno Seguí

El nombre, como han explicado en más de una ocasión, procede de una fotografía histórica de Henri Cartier-Bresson, la del instante exacto en que un hombre salta sobre un charco, con un cartel de fondo en el que se lee “Railowsky”. Con el tiempo descubrieron, gracias a una relación epistolar con el propio fotógrafo, que en realidad el rótulo decía “Brailowsky” y anunciaba un concierto del pianista ruso en París. La anécdota quedó como tal, y mantuvieron el nombre junto a la icónica silueta del hombre en pleno salto como logotipo.

Diversificar para resistir

Railowsky no se ha sostenido solo con libros especializados y exposiciones. La clave, explica Font de Mora, ha sido la diversificación: participar en festivales, producir exposiciones y, además, vender narrativa general e incluso libros de texto en sus sedes de València y Moncada. “Tocar tantos palos nos ha permitido mantener la sección de fotografía, porque una librería exclusivamente de fotografía no es viable. Todas las que eran como nosotros acabaron cerrando”, admite.

En estos 40 años ha habido luces y sombras, como en la propia fotografía. Los inicios fueron especialmente estimulantes, en un momento en que la fotografía ganaba prestigio como disciplina artística. “Se notaba el entusiasmo, y Railowsky era un punto de encuentro”, recuerda.

La histórica fotografía de Henri Cartier-Bresson que da nombre a la librería Railowsky en València. Fue tomada en la Gare de Saint Lazare, en París. / Â© HENRI CARTIER BRESSON /MAGNUM PHOTOS

Entre los hitos que señala, destaca la exposición de 1995 dedicada a los primeros años de Cartier-Bresson, a la que el propio maestro agradeció personalmente el interés, o la muestra de Bernard Plossu sobre su viaje a México, que convirtió un libro en exposición en la sala de Railowsky.

“La fotografía tiene una diferencia respecto a otros artes: no hay tanta vanidad. En general nos llevamos muy bien, hay un sentimiento de hermandad que facilita la amistad más allá de lo laboral”, explica Font de Mora.

Momentos duros

No todo han sido celebraciones. La crisis financiera de 2008 golpeó de lleno en 2009 y sus efectos se alargaron hasta 2015. “Llegamos a fin de mes gracias a préstamos familiares”, recuerda.

La pandemia fue otra prueba “dura, pero emocionante”, matiza. “Recibimos una solidaridad enorme de los clientes a través de unos bonos de 25, 50 y 100 euros que luego canjeaban por libros. Con eso recaudamos unos 10.000 euros y conseguimos oxígeno para seguir”.

Font de Mora en el 25 aniversario de Railowsky. / MANUEL MOLINES

Del carrete al píxel

Railowsky ha presenciado la mayor revolución del sector: el paso de la fotografía analógica a la digital, que cambió también la relación con los libros. Si antes predominaban los manuales técnicos, ahora la información está en internet y lo que se consume son fotolibros, objetos creativos y emocionales. “Ese fenómeno prácticamente no existía antes y hoy es la corriente dominante. Se vende mucho más libro artístico: antes predominaban clásicos como Robert Doisneau, y ahora hay vanguardia, color, más experimentación”, apunta.

Tres libros de fotografía recomendados La selección de tres obras de Juan Pedro Font de Mora: Los Americanos' de Robert Frank . "Era un libro que le encargó el gobierno estadounidense y después no quisieron publicar; se lo editaron en Francia, es una obra maestra".

. "Era un libro que le encargó el gobierno estadounidense y después no quisieron publicar; se lo editaron en Francia, es una obra maestra". 'Punto ciego' de Santi Donaire - "Fue el ganador del Premio al Mejor Libro de Fotografía de PhotoEspaña en 2025 y retrata todos los trabajos de exhumación de las fosas del franquismo en Paterna"

- "Fue el ganador del Premio al Mejor Libro de Fotografía de PhotoEspaña en 2025 y retrata todos los trabajos de exhumación de las fosas del franquismo en Paterna" 'In the american West' de Richard Avedon. "También fue un encargo; se recorrió en furgoneta todo el oeste americano y cuando veía a alguien en la calle, paraba, montaba un set rápido con una sábana blanca y dos palos y le hacía una fotografía. Son retratos bestiales"

Los Americanos, Punto Ciego y In the american West. / L-EMV

La democratización de la fotografía y la irrupción de las redes sociales han formado a nuevas generaciones de autores. “Los estudiantes que vienen a la librería ya me piden nombres que ni conozco, y eso me viene genial para seguir aprendiendo”, confiesa.

Ese cambio, sin embargo, no está exento de contradicciones. “Las fotos del móvil pueden ser maravillosas, pero muchas veces son de usar y tirar. El acceso universal ha salvado incluso a los fotoperiodistas, que trabajan más rápido con la presión de los medios. Pero también se dispara a tontas y a locas. Antes, con solo 36 fotos, había más premeditación. Ahora la fotografía es más democrática, sí, pero también más banal”, concluye.

Cuatro décadas después de aquel salto fundacional inspirado por Cartier-Bresson, Railowsky sigue en pie. Lo hace gracias a la resistencia de sus fundadores, al apoyo de su comunidad y a la certeza de que la fotografía y los libros aún tienen mucho que contar en València.