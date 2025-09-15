Salir de tapas, la tradición favorita de los españoles

España es uno de los destinos favoritos de los turistas no solo por su clima y sus paisajes, sino también por las costumbres que forman parte de su ADN cultural y que siguen marcando el estilo de vida de los ciudadanos y de los que llegan de fuera.

Una encuesta realizada por Spin Genie revela que salir de tapas es la tradición que los españoles valoran más en su día a día. En segundo lugar, se sitúan las largas sobremesas, seguidas muy de cerca por las fiestas de pueblo y la clásica siesta.

“Estas tradiciones reflejan la importancia que los españoles damos a la socialización y a compartir y disfrutar de los pequeños momentos cotidianos con nuestros seres queridos”, explica Noemí Martínez, responsable de marketing en Spin Genie.

Los propios encuestados también han aportado su punto de vista. “La tradición que recomendaría a alguien que no es de España es la sobremesa. He vivido en otros países y allí se come a toda prisa, mientras que los españoles nos tomamos la vida con más tranquilidad y valoramos los momentos en familia o con amigos”, señala uno de ellos en el blog de Spin Genie.

Otros apuntan que “lo auténtico de nuestra cultura es recorrerte la ciudad probando diferentes sitios de tapas” o “echar la siesta después de un buen menú español”.

Además, el estudio refleja que no se trata de hábitos ocasionales. El 48 % de los encuestados afirma disfrutar de estas tradiciones varias veces por semana, y un 34 % lo hace al menos una vez a la semana. Se trata de prácticas arraigadas en la vida cotidiana y no únicamente asociadas a periodos vacacionales.

La adaptación de las tradiciones a la nueva era

En cuanto a su evolución, un 39 % cree que las tradiciones clásicas se mantienen vivas en su forma original, mientras que casi la mitad (44 %) considera que se han adaptado a los nuevos tiempos. Solo el 17 % de los ciudadanos piensa que se están perdiendo.

“Muchas de estas tradiciones españolas clásicas han sabido modernizarse. Lo vemos especialmente con el tapeo que incorpora cada vez más opciones vegetarianas o veganas, mientras que la sobremesa también se celebra tras los desayunos en cafeterías de especialidad o incluso en afterworks tras largas jornadas de trabajo. También lo podemos ver en las fiestas locales que innovan para adaptarse a las nuevas generaciones”, sigue Noemí Martínez.

En la encuesta también se ha preguntado qué tradición recomendarían los españoles a un extranjero para entender mejor el estilo de vida nacional. Aunque la siesta y el tapeo siguen estando en los primeros puestos, muchos participantes han destacado celebraciones como Semana Santa o San Fermín, reflejando la importancia de las costumbres populares en la identidad cultural española.