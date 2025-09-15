El Visorfest se estrena en València

En ‘La Chaqueta Metálica’, una de esas obras maestras del cine que Stanley Kubrick facturaba sin parar, la voz narradora del recluta Bufón explica que, para los vietnamitas, la fiesta del Têt (su Año Nuevo) es el equivalente a que los norteamericanos juntaran en un mismo día Acción de Gracias y Navidad. Una fecha fundamental, marcada en doble rojo en el calendario, esperada por todos con una ilusión extrema, repleta de banquetes, reuniones familiares, cariñosos recuerdos a sus ancestros y ceremonias dedicadas a atraer la fortuna y la buena suerte en el año entrante.

El Visorfest, festival de música creado en 2018, que se venía celebrando en Benidorm y Murcia y que este año se instala en València, es para muchos nuestro cumpleaños, nuestra Navidad, nuestro Año Nuevo, nuestra Acción de Gracias y, si me permiten la indiscreción, nuestro Domingo de Resurrección. Porque hay que ver cómo volvíamos a la vida para comprar pastelicos de carne, salidos del sepulcro al que llegábamos hechos un eccehomo tras el viacrucis que suponía darlo todo durante ese fin de semana en el que la capital huertana se convertía en nuestra particular Las Vegas. En aquel ambientazo de buen rollo, hermandad y amor por la música y el cachondeo yo mismo llegué a ponerme tan farruco que mis amigos consideraron arrancar las enormes cadenas de la fachada de la catedral murciana para sosegarme.

El Visor es el mejor momento del año. Pelarte el viernes de curro, recoger a tu mejor amigo, almorzar en la Font de la Figuera, dejar las maletas en el apartamento, correr al bar Tanganyka donde Paco en la barra y su hermana en la cocina te procuraban la felicidad más absoluta, departir emotivamente con su pintoresca parroquia, asearte, maquearte y entrar en el recinto del festival a tumba abierta. La calidad de su programación es superlativa: Suede, Gigolo Aunts, Charlatans, James, Teenage Fanclub, O.M.D., Waterboys, Echo and The Bunnymen, Sad Lovers And Giants, Kula Shaker y muchos más. Gloria bendita para la vista y los oídos que, además, no se ve perjudicada ni una pizca por la elección de los disc jockeys ni por la previsión y organización de los servicios de barra, restauración, merchandising y retretes. La perfección, ya les digo.

Después del maltrato sufrido por parte del ayuntamiento murciano en la pasada edición, la organización ha decidido traerse ese mirlo blanco a València. Para los fieles de estas latitudes, sensación agridulce: lo tienes al lado de casa pero te pierdes el viaje a Murcia, que ciertamente es muy hermosa y tiene gente fabulosa. Amigos que esperamos reencontrar en unos pocos días. El 26 y 27 de septiembre, el Visor Fest pondrá sobre el escenario de la Marina Norte a una serie de grupos que quitan el hipo, combinando la calidad y el guiño a la nostalgia, ese sentimiento que tanto nos tira a los asistentes, jóvenes adultos educados musicalmente a final de los 80 y durante los 90 del siglo pasado. Happy Mondays, Lemonheads, Then Jericho, Buffalo Tom, Chucho, Ash, Echobelly y Peter Hook con repertorio de Joy Division y New Order. Canela en rama. Ojalá el tiempo acompañe y el volumen de la música suene como es de menester para no deslucir el asunto.

Y como la ocasión lo merece, la llegada del Visor va a contar con una fiesta de presentación de aúpa que, al igual que el festival, no deben perderse bajo ningún concepto. Será este próximo viernes en Loco Club. La organización del evento y Discos Amsterdam han conseguido liar a cinco grupos valencianos para que se embarquen en ella, apelando a su amor por la movida de aquellos años. Así, Carolina Otero, Los Radiadores, Mr Sanchez, The Great Traveling Band y The Rampers se marcarán una serie de versiones conectadas con el espíritu estético del festival que harán saltar las lágrimas a más de uno.

Y no será la única actividad que se producirá más allá del recinto festivalero. El sábado 27, en el Veles e Vents tendremos la charla ‘Del Legado de Arena a Visor Fest’, con Manolo Noguera, Fran Lenaers, Luis Bonías, Emilio Ruiz y Carlos Pérez de Ziriza; un concierto acústico de los estupendos Johnny B. Zero y la presentación del libro “Kraftwerk, la máquina humana”, con su autor Pablo Ferrer. Un programón. En València nunca hemos tenido un evento de esta calidad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, me dicen mis amistades murcianas después de haberse despedido del Visor. No dejemos que nos pase lo mismo que a ellos.