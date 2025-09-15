Viva Suecia actuará en el Roig Arena

La banda murciana Viva Suecia debutará en el Roig Arena con su nuevo álbum “Hecho en tiempos de paz”, que se publicará el próximo 10 de octubre y con el que inician una ambiciosa gira a través de recintos de gran formato donde se incluye València y su nuevo pabellón.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo. Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, Viva Suecia se embarca en la gira más grande de su historia. Un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Sencillos como “Dolor y gloria”, “Deja encendida una luz”, “Sangre” y “Querer” dan muestra de cómo será el nuevo disco de la banda.

Las entradas para el concierto de Viva Suecia en Roig Arena salen a la venta el miércoles, 17 de septiembre, a las 12h, en www.roigarena.es o pulsando en este enlace. Las dos fechas anunciadas en Madrid que abren la gira se agotaron en 48 horas mientras que la actuación en Murcia hizo sold out en sesenta minutos.

Un "estallido creativo"

El 10 de octubre, Viva Suecia lanzará “Hecho en tiempos de paz”, un disco que llega como un estallido creativo que promete marcar a fuego su trayectoria. Cada tema confirma que Viva Suecia se encuentra en uno de sus momentos más sólidos y transcendentes, listos para convertir su gira en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025–2026 a tenor de los éxitos cosechados en los últimos conciertos que han dado en la Comunitat Valenciana.