El Bosco y Boticcelli: duelo de obras maestras del Renacimiento en la nueva sala del Museo de Bellas Artes

A un lado del cuadrilátero, Jheronimus van Aken 'El Bosco'; al otro, Sandro Boticcelli. Sin duda, dos pesos pesados de la Historia del Arte. Y entre medias otro buen puñado de nombres relevantes de la pintura del siglo XVI como Bernardino di Betto di Biagio 'Pinturicchio' o Giovanni Antonio Bazzi 'Il Sodoma'. Son algunos de los nombres que forman la nueva sala dedicada al Renacimiento europeo, que pone el foco en las corrientes pictóricas italianas y flamencas del siglo XVI. También están Antoniazzo Romano, Giampietrino, Cesare da Sesión, Pieter Coecke, Vrancke van der Stockt y Albrecht Bouts.

Tébar y González Tornel, frente al 'Tríptico de la Pasión' de El Bosco. / Miguel Ángel Montesinos

El director del museo, Pablo González Tornel, y la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, han presentado este martes este espacio, situado en la planta baja de la pinacoteca y que alberga 16 piezas, "todas obras maestras", en palabras de González Tornel. Esta es la tercera sala dedicada al siglo XVI que el museo inaugura este año y que prevé completar con otros dos espacios más en los próximos meses, según adelantó su máximo responsable.

González Tornel ha explicado que la sala recibe el nombre de 'Renacimiento del Norte y del Sur' "porque ofrece al visitante las obras maestras de dos maneras de renovar las artes que se produjeron en la Europa de los siglos XV y XVI, y que plantearon nociones distintas". "Flandes e Italia fueron dos realidades geográficas y políticas muy distantes y conceptualmente diferentes; sin embargo, ofrecían una nueva manera de acercarse a la realidad. La manera en la que ambas salieron de la Edad Media fue muy distinta".

El director del museo destacó el realismo y detallismo de los artistas flamencos frente al idealismo o clasicismo italiano. "De esos dos mundos va a surgir lo que conocemos como Renacimiento". González Tornel ha querido destacar el papel de València como puerta de entrada del Renacimiento en la Península Ibérica. "València era un nudo de comunicaciones en el que se movían personas, dinero, influencias artísticas, comercio y obras de arte, haciendo de esta ciudad un crisol en el que se podía ver y en el que se podía ofrecer de todo".

Retrato de Boticcelli, que está en la nueva sala. / Miguel Ángel Montesinos

Como ejemplo de esto, el jefe del museo recordó que dos de las obras de la sala, una italiana y la otra flamenca, fueron compradas en torno a 1490 por los conventos de San Francisco y Santo Domingo de València. "Los dos conventos más importantes de la ciudad, franciscanos y dominicos, están favoreciendo en un mismo momento dos maneras completamente distintas de pintar y, sin embargo, las dos son capaces de convivir en el mismo espacio, rico culturalmente, que es la ciudad de València".

González Tornel ha señalado que estas obras son todas de "primerísimo nivel" y ha destacado algunas de las que forman esta sala. Por ejemplo, la 'Virgen de las fiebres' de Pinturicchio, pintor oficial de Rodrigo de Borja: "el mejor pintor traído directamente desde Roma por una de las familias más importantes de la Europa del momento".

El director del museo destacó también el 'Tríptico de la Pasión' del Bosco, "algo completamente diferente", que llegó a València "fruto del mecenazgo de la mujer más culta de Europa en su momento, doña Mencía de Mendoza, procedente de la familia más poderosa de Castilla".

"Doña Mencía de Mendoza se casó en segundas nupcias con el duque de Calabria, virrey de Valencia. Ella se trae a esta ciudad, no solamente su riquísima biblioteca, una de las más nutridas de la España del momento, sino, sobre todo, el bagaje cultural que había adquirido gracias a su familia y a sus matrimonios. Estuvo casada antes con el príncipe de Nassau, un noble flamenco que había sido el propietario de 'El Jardín de las Delicias' del Bosco". "Entre su 'equipaje' -explica González Tornel- Mencía de Mendoza, llega a València con este tríptico del Bosco, que decide donar a la capilla funeraria que ha construido en el convento de Santo Domingo para sus padres, los marqueses del Cenete".

Un hombre fotografía 'La Virgen de las Fiebres' de Pinturicchio. / Miguel Ángel Montesinos

Con este conjunto de piezas, González Tornel ha señalado que "esta sala es la que va a explicar que después que en València surjan figuras como Vicente Macip o Juan de Juanes. Es decir, es una posibilidad de observar el mejor arte que podía ofrecer Europa, de tendencias divergentes, del norte y del sur".

Adquisiciones y depósitos

El director del museo ha hecho hincapié también en la política de adquisición de obras por parte de la institución. Una de ellas y que forma parte de esta sala es la obra de Il Sodoma, comprada por la pinacoteca este mismo año, como ya contó Levante-EMV. También ha recordado los depósitos de larga duración como el retrato realizado por Sandro Boticcelli a Michele Marullo Tarcaniota, que preside la sala, y que fue presentado por el museo en 2021. Esta obra es "el único retrato de Boticcelli que se conserva en España y el único que sigue en manos privadas en el mundo, que se sepa", ha explicado González Tornel.

Obra de 'Il Sodoma', que está en el Bellas Artes. / Miguel Ángel Montesinos

Tébar, por su parte, ha apuntado que se trata de una sala "especialmente interesante" en tanto que "el Renacimiento cambia el rumbo de la pintura en cuanto al tratamiento de la perspectiva, se pasa del temple al óleo y de la tabla al lienzo". "Y este es uno de los mejores museos de España en este periodo gracias a su colección", ha dicho la secretaria autonómica.

Las salas que faltan: la eclosión en España y la contrarreforma

Sobre las salas que forman el relato del Renacimiento en el museo, que serán cinco, González Tornel ha explicado que el plan es "que sea fácil para el visitante". Por el momento, ya se han inaugurado tres. La primera en el recorrido que deberá hacer el visitante es la presentada este martes.

También están abiertas ya las relativas a Juan de Juanes y el manierismo, que serían la tercera y quinta, respectivamente. Sobre las dos que quedan -la segunda y cuarta en el recorrido-, González Tornel ha dicho que recogerán la eclosión del Renacimiento en España y València y los efectos de la contrarreforma, respectivamente.