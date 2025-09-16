Cesc Gay presenta en València "Mi amiga Eva", "una comedia que hay que tomarse muy en serio"

Si hay alguien en el cine español que domina como nadie la comedia urbana, ese es Cesc Gay. Ya sea desde una perspectiva teatral o desde un relato más coral y cosmopolita, el director barcelonés ha patentado un estilo personal en el que predominan el desgaste sentimental, la soledad o los personajes costumbristas e increíblemente cercanos. Responsable de obras tan emblemáticas como “Krampack”, “En la ciudad” o “Truman”, puede presumir de haber tenido a sus órdenes a lo más granado de la industria y de contar con un lujoso palmarés que incluye Goyas, Premios Feroz, varios Gaudí o reconocimientos en festivales como Cannes o San Sebastián.

Esta tarde, Cesc Gay ha presentado en los cines Kinépolis Valencia su décimo largometraje, “Mi amiga Eva”, que llegará a las pantallas de toda España el próximo viernes 19 de septiembre. La película sigue los pasos de Eva, una mujer de cincuenta años, felizmente casada, que durante un viaje de trabajo a Roma descubre que quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde. Cuando regresa a Barcelona, inicia un juego de seducción y romance de consecuencias imprevisibles.

Nora Navas, Rodrigo de la Serna y Juan Diego Botto son los protagonistas de esta historia en la que Cesc Gay concede por primera vez el protagonismo de su cine a un personaje femenino. “Encuentro mucho más interesante escribir sobre una mujer, y además ya empezaba a cansarme de tantos hombres”, ha reconocido durante la presentación de hoy. “Esta es una comedia que hay que tomarse muy en serio. barstá llena de malentendidos, dudas, mentiras inesperadas, momentos absurdos y situaciones ridículas. Porque eso es lo que pasa cuando los sentimientos nos superan y, a su manera, toman por nosotros las decisiones que no nos atrevemos a tomar. Una comedia que cuenta los momentos más significativos de Eva a lo largo de un año.”