El I Encuentro de Museos corrobora la "necesaria" cooperación entre instituciones
El diálogo entre los principales representantes de 18 pinacotecas valencianas permitió poner en común las problemáticas y retos a los que se enfrentan
El pasado 12 de septiembre se celebró en el MuVIM el I Encuentro de Museos de València, una cita pionera organizada por la Fundación y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. La jornada, dirigida y coordinada por los catedráticos Ricard Huerta y Germán Navarro Espinach, miembros del Comité Científico del Museo de la Seda de València, reunió a 18 museos de la ciudad en torno a cuatro mesas de trabajo.
El acto inaugural contó con la participación de Vicente Genovés del Olmo, presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y de Ricard Huerta, coordinador del encuentro. También intervinieron José Luis Moreno Maicas, concejal de Cultura, y Francisco Teruel Machí, diputado de Cultura, quienes subrayaron la importancia de generar espacios de cooperación entre las instituciones museísticas de la ciudad.
El balance fue unánime: el encuentro era necesario. El diálogo entre directores y equipos de trabajo permitió poner en común la realidad de cada museo, compartir experiencias de gestión y detectar tanto fortalezas como carencias.
Entre los temas abordados, destacó el papel del visitante como eje central de la experiencia museística, con especial atención a las personas con discapacidades específicas. Asimismo, se debatió el impacto de las nuevas tecnologías, concluyendo que su incorporación es imprescindible, pero siempre adaptada a las características de cada edificio y colección.
El éxito de la convocatoria abre la puerta a la celebración de un II Encuentro de Museos de València en un futuro próximo, con la voluntad de consolidar un foro estable de reflexión y cooperación en el panorama cultural valenciano.
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad