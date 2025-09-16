El I Encuentro de Museos corrobora la "necesaria" cooperación entre instituciones

El pasado 12 de septiembre se celebró en el MuVIM el I Encuentro de Museos de València, una cita pionera organizada por la Fundación y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. La jornada, dirigida y coordinada por los catedráticos Ricard Huerta y Germán Navarro Espinach, miembros del Comité Científico del Museo de la Seda de València, reunió a 18 museos de la ciudad en torno a cuatro mesas de trabajo.

El acto inaugural contó con la participación de Vicente Genovés del Olmo, presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y de Ricard Huerta, coordinador del encuentro. También intervinieron José Luis Moreno Maicas, concejal de Cultura, y Francisco Teruel Machí, diputado de Cultura, quienes subrayaron la importancia de generar espacios de cooperación entre las instituciones museísticas de la ciudad.

El balance fue unánime: el encuentro era necesario. El diálogo entre directores y equipos de trabajo permitió poner en común la realidad de cada museo, compartir experiencias de gestión y detectar tanto fortalezas como carencias.

Entre los temas abordados, destacó el papel del visitante como eje central de la experiencia museística, con especial atención a las personas con discapacidades específicas. Asimismo, se debatió el impacto de las nuevas tecnologías, concluyendo que su incorporación es imprescindible, pero siempre adaptada a las características de cada edificio y colección.

El éxito de la convocatoria abre la puerta a la celebración de un II Encuentro de Museos de València en un futuro próximo, con la voluntad de consolidar un foro estable de reflexión y cooperación en el panorama cultural valenciano.