Identifican una "valiosa miscelánea jurídica" de los Fueros del Reino de Valencia

La Biblioteca Històrica de la Universitat de València (UV) ha identificado una "valiosa miscelánea jurídica" con diversas versiones, manuscrita e impresas, de los Fueros del Reino de Valencia, un conjunto de textos "fundamentales para entender el derecho y la historia del territorio", ha anunciado la institución académica.

Para dar a conocer los detalles de este descubrimiento, mañana miércoles se hará una presentación pública en el Centro Cultural La Nau. El acto contará con la participación del vicerrector de Investigación, Carlos Hermenegildo Caudevilla; la directora del Servei de Biblioteques i Documentació, Cristina Tomás Martínez, y Francisco M. Gimeno Blay, catedrático de la Universitat de València.

El equipo de catalogación de manuscritos, dirigido por el profesor Francisco M. Gimeno Blay, ha descrito de forma adecuada el contenido de este volumen que reune tres piezas de "extraordinario interés".

La primera de ellas es un manuscrito del siglo XV, con los fueros promulgados por los reyes Jaime I, Alfonso el Benigno, Pedro el Cerimonioso, Martín el Humano, y Alfonso el Magnánimo.

También, un incunable impreso en Valencia en 1493, con los fueros establecidos por Fernando el Católico en las Cortes de Orihuela (1488) y Los Furs de Montsó (1518), impresos en Valencia por Joan Jofré. De los tres documentos solamente estaba catalogado este último. Los otros dos estaban referenciados de forma insuficiente y, consecuentemente, inadecuada.

Ahora se conoce íntegramente el contenido de todos los materiales recogidos en este volumen por algún jurista o erudito valenciano. Algunos autores han sugerido que este volumen perteneció a Francisco Pérez Bayer, afirmación que el estado actual de los conocimientos no permite comprobar.

El libro, con la signatura ms 897, no ha conservado ningún indicio que permita conocer al propietario que decidió crear esta miscelánea, encuadernándolos juntos como si se tratara de una única obra. En realidad, las tres conforman una pequeña biblioteca jurídica portátil.

Todos los materiales han sido catalogados y digitalizados y se pueden consultar a través del catálogo Trobes y de la Biblioteca Digital Somni de la Universitat de València.

Con este nuevo hallazgo, la Biblioteca Històrica de la Universitat de València reafirma su papel como centro de referencia en la conservación, estudio y difusión del patrimonio bibliográfico valenciano.