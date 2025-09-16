Mikel Izal hará parada con su gira 'El Miedo y El Paraíso' en el Roig Arena

Mikel Izal incluye el Roig Arena de València en el tramo final de su gira 'El Miedo y El Paraíso', que concluirá a principios de 2026. El artista pamplonés se subirá al escenario del nuevo recinto multiusos de la capital del Turia el próximo 31 de enero, en uno de los últimos conciertos que ofrecerá antes de tomarse un descanso de los escenarios que se prolongará, al menos, durante lo que resta de año.

Mikel Izal comenzó su etapa en solitario con la publicación de 'El Miedo y El Paraíso', un trabajo discográfico formado por diez temas inéditos en el que se sumerge en un viaje de descubrimiento personal a través de la experimentación de emociones y estados de ánimo.

Tras un 2025 "vertiginoso", repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán punto y final a la presentación de este primer disco.

Mikel Izal traerá a Roig Arena un show renovado, de mayor duración y con nuevas sorpresas. El concierto abarcará tanto los temas de su primer disco en solitario, como sus composiciones más aclamadas de su etapa anterior como vocalista y compositor de IZAL.

Además, estará acompañado por la banda Éxtasis, quienes serán los encargados de abrir el concierto.

Las entradas para el concierto de Mikel Izal en Roig Arena saldrán a la venta mañana, 17 de septiembre, a las 12h en la web www.roigarena.com.