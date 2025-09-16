Última hora
CINE
Muere Robert Redford a los 89 años
Redacción
Washington
El actor y director estadounidense Robert Redfor ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete.
