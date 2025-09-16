Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Robert Redford a los 89 años

Redacción

Washington

El actor y director estadounidense Robert Redfor ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete.

