Pablo Alborán actuará el 30 de mayo en el Roig Arena

Pablo Alborán recalará el próximo 30 de mayo en el Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, en un concierto incluido dentro de su gira mundial, anunciada hoy y en la que el artista malagueño dará a conocer su sétimo álbum de estudio, ‘KM0’.

Alborán actuará en el Roig Arena / Levante-EMV

En su ‘Global Tour KM0’, el cantante pasará por las principales plazas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027. Para este año, ya ha anunciado, además de en España, conciertos en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Portugal. Para 2027, tiene previsto actuar en Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumanía.