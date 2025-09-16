Pablo Alborán actuará el 30 de mayo en el Roig Arena
El concierto forma parte de la gira ‘Global Tour KM0’
Maria Bas
València
Pablo Alborán recalará el próximo 30 de mayo en el Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, en un concierto incluido dentro de su gira mundial, anunciada hoy y en la que el artista malagueño dará a conocer su sétimo álbum de estudio, ‘KM0’.
En su ‘Global Tour KM0’, el cantante pasará por las principales plazas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027. Para este año, ya ha anunciado, además de en España, conciertos en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Portugal. Para 2027, tiene previsto actuar en Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumanía.
