Pablo Alborán anuncia las fechas de la primera fase de su Global Tour

El cantante Pablo Alborán ha presentado su séptimo álbum de estudio, 'KM0', al tiempo que ha anunciado una gira mundial que comenzará en mayo de 2026 y que recorrerá ocho ciudades españolas, entre ellas València, como ha dado a conocer este martes en rueda de prensa.

En concreto, Alborán actuará en mayo de 2026 en Bilbao, la ciudad en la que comenzará su gira, para después visitar durante ese mismo mes Barcelona, Madrid y València. En junio, están previstos conciertos en Fuengirola, Murcia y Granada, y en julio, en A Coruña.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha declarado el artista durante la rueda de prensa, unas fechas que ha reconocido afronta "con mucha emoción, porque el público merece hacerles disfrutar de no pensar en el tiempo y devolverles la esperanza".

Sobre su séptimo álbum de estudio, 'KM0', ha destacado que tiene "mucha honestidad". "Es el volver al inicio de lo que es esencial para mi, la autenticidad en las letras y a la hora de cantar", ha asegurado.

Preventa de entradas

Durante una exclusiva rueda de prensa celebrada esta martes en el Santander Work Café en Madrid, el cantante ha anunciado también las primeras confirmaciones internacionales de la Primera Fase de su Global Tour: Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil pueden conocer ya todos los detalles de las paradas en sus ciudades, así como adquirir las entradas muy pronto.

Además, los clientes de Banco Santander podrán disfrutar de una preventa exclusiva para las ciudades de España, que comenzará el próximo lunes 22 de septiembre a las 10:00h, hasta el 24 de septiembre a las 10:00h, y así ser los primeros en hacerse con sus entradas.

Tras el anuncio de su tan esperada vuelta a los escenarios el pasado mes de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de su single 'Clickbait', el primer tema en ver la luz de su nuevo trabajo, los fans han demostrado su gran expectación por estos conciertos. Desde entonces, el artista ha seguido regalándonos varios de los temas incluidos en el disco, como la balada ‘KM0’ y hace apenas unas semanas lanzó su nuevo single, ‘Vámonos de aquí’.

Siguiendo con las sorpresas, Pablo Alborán celebra el próximo 23 de septiembre a las 20hs un showcase abierto al público en la Puerta del Sol de Madrid, una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado, que además será retrasmitido en directo vía TikTok. Ese mismo día saldrá la preventa de su nuevo y esperado álbum ‘KM0’, coincidiendo con la venta general de entradas para su gira mundial.

Sin duda, el Global Tour será la oportunidad perfecta para disfrutar de todo lo nuevo que Pablo Alborán tiene que ofrecer, así como revivir todos sus grandes éxitos que le han llevado a consagrarse como el artista de renombre internacional que es hoy en día.