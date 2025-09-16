RTVE y la Generalitat garantizan la celebración del Benidorm Fest

Radiotelevisión Española asegura que el Benidorm Fest se celebrará el próximo año al margen de que España no concurra en Eurovisión. Por su lado, la Conselleria de Turismo asegura estar "al 100 % con el proyecto" al margen de la decisión de la cadena pública de no participar en el concurso de la canción europea si Israel participa. La celebración del festival valenciano está, por ahora, garantizada.

Así lo han confirmado esta tarde fuentes de ambos organismos después de la conversación mantenida para abordar el futuro de este encuentro que comenzó su andadura en 2022 en Benidorm y cuyo convenio implica la consignación de 1,5 millones de euros por parte de Turismo, una cuantía que está prevista dentro de los Presupuestos de la Generalitat.

Ambos departamentos aseguran que solo falta firmar un convenio que se ha retrasado precisamente porque las cuentas autonómicas salieron adelante con más retraso que en los ejercicios anteriores, pero se da por hecho que se firmará próximamente.

Revisión del convenio

Lo que sí se matiza en el departamento que dirige la consellera Marián Cano es que el convenio debe revisarse si las condiciones cambian. Es decir; Turismo transfiere a RTVE la cantidad de 1,5 millones en concepto de promoción con unas condiciones específicas que ahora, sin que el fin del Benidorm Fest sea concursar en Eurovisión, podrían cambiar.

Presentación del Benidorm Fest de 2024 en enero. / L-EMV

De ahí que sea necesaria la revisión del contrato para que Intervención de la Generalitat no ponga reparos a esta consignación directa y nominal a una empresa pública. "Si hay un cambio en las condiciones, hay que sentarse para cambiar el convenio, justficando cuál será el nuevo impacto promocional que tendrá el festival", señalan en conselleria, quienes descartan que eso pueda alterar la celebración del festival nacional.

En RTVE comprenden esa inquietud por parte de la Generalitat, asumiendo que en términos de promoción turística -razón por la que se financia el festival- pueda verse afectada por si el interés social de no elegir al representante eurovisivo reduzca audiencia e impacto del Benidorm Fest.

Aún así, insisten en que es una consecuencia que se analizará y se han emplazado a mantener "pronto" un encuentro para la firma del convenio y la organización del festival en el municipio alicantino. Cabe recordar, además, que el Ayuntamiento de Benidorm también hace una aportación económica que en 2024 ascendió a 250.000 euros.