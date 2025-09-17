La Academia Valenciana del Tango celebra su segundo aniversario en el Rialto

La Academia Valenciana del Tango, correspondiente a la Academia Nacional del Tango de Argentina, celebra su segundo aniversario con una gala muy especial el próximo lunes 22 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Rialto (Plaza del Ayuntamiento, 17, València).

El evento contará con la actuación de Caserón de Tejas Tango, formación que reúne a destacados intérpretes del género como Claudia Verdecchia, Graciela Di Palma, Romina Luna, Daniel Outeda y Juanze Martínez, quienes ofrecerán un recorrido por la música, la poesía y la esencia del tango argentino.

Segundo aniversario de la Academia valenciana del tango. / L-EMV

Las entradas para esta cita cultural, que promete ser una velada de emoción y tradición rioplatense, están disponibles en Vivaticket por un precio de 5 euros.

Con esta gala, la Academia Valenciana del Tango reafirma su compromiso de difundir en la Comunitat Valenciana la riqueza del tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y de estrechar lazos con la tradición porteña.