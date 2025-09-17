Entre calaveras y muslos de pollo, la pintura punk de Mavi Escamilla llega al Centre del Carme

La sala Dormitorio del Centre de Carme se rinde a la estética punk y rebelde de la artista valenciana Mavi Escamilla. Con una veintena de obras, entre pinturas, dibujos y objetos intervenidos, la exposición 'Alteración del orden' repasa la trayectoria de Escamilla desde finales de los 80 hasta la actualidad con piezas que han sido creadas para la muestra y algunas nunca vistas.

Una de las obras de la exposición. / F. Calabuig

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda; la historiadora y autora del catálogo, Rosa Ulpiano, y la artista han presentado este miércoles la muestra, que se podrá visitar del jueves 18 hasta el 30 de noviembre y que recibe su título del audiovisual que la completa, una cinta Súper 8 de los años 70, que Escamilla montó aleatoriamente fotograma a fotograma, creando una ficción nueva que incita a la alteración o disposición impuesta en la sociedad.

Los comienzos

A lo largo de la muestra destacan las primeras creaciones de Escamilla, impregnadas del espíritu punk de finales de los 80 y principios de los 90: muslos de pollo o calaveras son algunas de las siluetas más reconocibles. Estas imágenes valen a la artista para criticar el dinero como causante y gran beneficiario de la guerra o la utilización del cuerpo de la mujer como mero objeto artístico. Estas piezas, según ha recordado la creadora, ya se pudieron ver muchas de ellas en la Sala Parpalló.

WhatsApp Image 2025 09 Bugeda, Escamilla y Ulpiano, en la presentación de la muestra en el CCCC. at 12.23.04 (1) / F. Calabuig

La muestra es, precisamente, también una reivindicación feminista. La artista, en una de las obras nunca vistas y más recientes, reinterpreta la 'Venus del espejo' de Velázquez para trasformarlo en un hombre, en Apolo, "que es una excusa para pintar un culo", ha dicho entre risas. "Estoy dando a los hombres el derecho de ser objetos de deseo", ha reivindicado con cierta ironía.

Pese a que la exposición abarca un periodo de 40 años (con una elipsis intencionada de dos décadas en las que realizó la serie 'Dolce far niente'), la artista se muestra constante en el uso del color: rojos, amarillos y negros tiñen la totalidad de las piezas. "Son colores que he usado siempre para quitarles el simbolismo de ser una bandera", ha explicado.

Las primeras obras carecen de título, insistiendo en la autorreferencialidad y la importancia del medio en sí mismo. No será hasta ya entrados los 90 cuando incorpore nombres en las obras. Esta exposición "permite recorrer décadas de investigación formal y conceptual, pero también descubrir a la Mavi Escamilla más viva, que continúa explorando medios, que altera hasta sus propios límites creativos para seguir profundizando en una obra crítica y profundamente comprometida", señalan desde el Centre del Carme.

La abstracción

La artista ha destacado que pese a haberse asociado su pintura con el arte pop en sus primeros años, en estos últimos trabajos se aprecia una evolución hacia la abstracción y reconoce que “yo querría ser una pintora abstracta, creo que la abstracción es la verdadera pintura: es materia, color y gesto”.

En sus trabajos más recientes, de 2024, Escamilla insiste en la mercantilización del cuerpo femenino y en las tarjetas de anuncios de prostitución. La influencia del cine o de la música, que han acompañado su trabajo a lo largo de los años se aprecia también en diversas piezas.

“El beneficio de la guerra, de la prostitución son cuestiones que me llaman la atención. Desde las relaciones sentimentales hasta las tarjetas de las prostitutas que andan por la calle con una información brutal; me preocupa la guerra, la violencia. He pintado muchas pistolas porque no entiendo cómo puede existir algo que apretando un botón muere alguien, no entiendo cómo se inventan eso. Soy una artista comprometida, pero a mí lo que me guía es el acto pictórico, la composición”, ha señalado la artista.

Bugeda, por su parte, ha asegurado que esta exposición “es un reconocimiento a la trayectoria de una artista valenciana que ha perseverado en su trabajo pictórico. Mavi Escamilla es un ejemplo de lucha por el medio, con una estética propia en la que ha sabido retratar la sociedad del momento” y ha añadido que “desde la ironía y el sarcasmo ha tratado temas que, sin pretenderlo, nos hacen reflexionar sobre la propia estética del arte, el feminismo, la guerra o la identidad”.