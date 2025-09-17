Un diálogo "entre hermanos de barro"

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, acoge la exposición ‘Germans de Fang. Xavier y Joan Gardy Artigas en la cerámica’, que se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026. La muestra, comisariada por Salvador Haro, reúne por primera vez la obra conjunta de Xavier y Joan Gardy Artigas en un recorrido de más de una década de colaboración entre los dos artistas, que han hecho de la cerámica un lenguaje compartido y de la amistad una forma de creación.

Exposición Germans de Fang en el Museo de Cerámica / Levante-EMV

Xavier Vilató ‘Xavier’ encontró en 2009 en Gallifa (Barcelona) a Joan Gardy Artigas ‘Joanet’, colaborador de Miró, Braque, Giacometti o Chagall. Desde entonces, su diálogo artístico ha dado lugar a un conjunto de piezas en el que ambos se reconocen como ‘germans de fang’ (hermanos de barro).

La exposición reúne más de cincuenta obras cerámicas, fruto de este proceso creativo común en el que humor, experimentación y complicidad son protagonistas. Desde piezas como ‘El pescador y su amigo pez’ hasta esculturas recientes como ‘Fiesta o Culebrón’, la muestra permite adentrarse en la dinámica de trabajo de los dos creadores.

El acto inaugural contó con la presencia de los artistas, del comisario Salvador Haro y de Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’.