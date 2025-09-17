Francisco cantará en Mestalla

El cantante valenciano Francisco volverá a actuar en València y lo hará el próximo sábado 20 de septiembre en Mestalla durante el partido de Primera División entre el Valencia CF y el Athletic Club. Lo hará junto a Wademusik para interpretar el himno de la Comunitat Valenciana.

De esta forma, el artista valenciano reaparecerá en el 'Cap i Casal' tras la polémica de no haber participado en el homenaje a Nino Bravo que se celebró en el Roig Arena y en el que participaron una veintena de artistas y no contaron con él.

Su reaparición

El último concierto de Francisco en València fue en la Plaza de la Virgen de València como parte de la programación de la Gran Fira de València, lo que supuso su vuelta a los escenarios después de cinco meses apartado de ellos por una grave insuficiencia cardíaca.