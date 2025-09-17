Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València

Un martes cualquiera, a las ocho de la tarde, las calles de València se convierten en una bulliciosa pista de baile que avanza como una marea en movimiento por la ciudad. No hay escenario, ni focos, ni se paga entrada. En los altavoces suena “La morocha” y los bailarines llevan zapatillas, mallas y camisetas técnicas. Son más de doscientas personas —a veces bastantes más— que corren, saltan y cantan al compás de playlists que cambian cada semana. Algunos incluso aprovechan para ligar. Esta actividad, que combina deporte, música y sociabilidad, se llama Frolik —un término en inglés que significa algo así como “correr por diversión”— y en apenas un año ha convertido el running en València en un auténtico ritual festivo.

“Queríamos ser un run club y ahora somos un show”, reconoce Dario Franco, argentino de 36 años y creador de la iniciativa. Cuando este publicista y creativo digital aterrizó en València en junio de 2024, ya traía consigo la idea de fundar un club de running como el que descubrió seis años atrás en San Francisco, cuando se cruzó “con una banda enorme de personas que venían gritando y saltando como locos”. “La razón de Frolik es conectar personas a través de la energía. La música es el alma del grupo”, resume.

De cinco corredores a trescientos

En la primera quedada en agosto de 2024, estaban Dario con su mochila-altavoz y cuatro amigos más. “La semana siguiente ya éramos 15, y a la otra, 30. Desde entonces no hemos parado de crecer”, cuenta. Hace un par de martes llegaron a ser más de 300 corredores, aunque ahora el aforo se limita a 200 para mantener la experiencia bajo control.

Frolik funciona ya como una máquina engrasada que se organiza a través de un gran grupo de WhatsApp, una aplicación propia y una cuenta de Instagram con cerca de 8.000 seguidores. Durante la carrera, quince voluntarios coordinados por Dario se reparten entre la cabeza, el centro y la cola del grupo para evitar incidentes con peatones o vehículos.

“En la ciudad intentamos ir con cuidado, respetando a la gente. Obviamente, con 300 es más complicado que con 150, pero vamos aprendiendo. La gente que viene es muy respetuosa con otros runners, con los peatones; paramos en los semáforos. En las paradas solemos bailar, hacer ejercicios de calentamiento para que no se pierda la energía”, explica.

Aunque la ciudad se sorprende al ver pasar esa marea de música, camisetas y gritos, los aplausos y choques de manos del público espontáneo forman parte de la experiencia. “No solo quienes corren con nosotros reciben esa energía positiva, también lo hacemos con la gente que nos observa. Y esa es una de las maneras en que atraemos a más participantes. Un gran porcentaje se une después de habernos visto en la calle”.

De bar a bar a través del río

Las carreras empiezan en algún bar de la ciudad y desde allí los corredores se dirigen al antiguo cauce del Túria. “Casi siempre corremos seis kilómetros con dos paradas en medio —explica Dario—. Viene mucha gente principiante, que no suele correr pero quiere empezar. Estudiantes, muchos extranjeros de Erasmus, personas de más de 40 y 50, y sobre todo de 30. Es bueno porque mezclas edades, pensamientos, culturas”.

El impulsor de Frolik tiene claro que, más que un club de running tradicional, lo suyo es un club social al que incluso se apuntan viajeros que pasan unos días en València. “Se está convirtiendo en una atracción turística, lo cual tiene cosas buenas y malas”, admite. Con tanto contacto, baile, sudor y ropa ligera, no es casualidad que Dario lo defina también como el “tinder del running”. “La mayoría no viene por el deporte, sino por la gente. Se han formado parejas, amistades… seguro que habrá bodas e hijos de Frolik”, bromea.

Frolik en la Ciutat de les Arts. / RODRIGO MARQUEZ

"La morocha" como himno

La música es fundamental. Frolik no sería lo mismo sin el altavoz portátil que suele cargar Dario a la espalda y que anima a los corredores. “Es el corazón del grupo, ayuda a la gente a seguir corriendo y aguantar”, asegura. Ahora que el colectivo ha crecido tanto y que quienes van en la cola apenas escuchan la música, han comprado entre todos otra mochila-altavoz. La playlist varía entre techno, reguetón y hits bailables, aunque hay himnos que se repiten, como “La morocha”, popularizada por el influencer runner Pitufollow en una de sus visitas a València y adoptada ya por otros clubs de España. “Es nuestro himno. Cuando suena, todo el grupo estalla”, dice Dario.

Los bares y restaurantes en los que empieza o termina la carrera también son clave. Dario ha cerrado acuerdos con varios locales para que los participantes puedan recompensarse después con una cerveza o una hamburguesa. “Participar en Frolik es gratis, pero tenemos algún ingreso económico a través de las camisetas o de acuerdos con bares”, explica.

Lo que comenzó como la ocurrencia de un publicista argentino se ha consolidado en menos de un año como una de las experiencias urbanas más singulares de la ciudad. A Dario no le sorprende el éxito, aunque sí la rapidez del crecimiento. “València es una ciudad muy runner, pero me habían dicho que la gente aquí no era tan abierta a eventos tan grandes. Pensé que me costaría más, pero yo nací para hacer esto”, asegura.