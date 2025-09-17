El genocidio en Gaza estará presente en una Mostra con nueva imagen

La nueva Mostra de València integrada en el Palau de la Música y dirigida desde este año por Sara Mansanet cambia de imagen, pero no de espíritu mediterráneo y reivindicativo. Aunque en la próxima edición no habrá una sección dedicada al cine que se realiza en la franja de Gaza como ocurrió el pasado año, la programación de 2025 contará con varias películas que hablan “a través de sus historias” del “genocidio en Palestina".

Así lo ha confirmado hoy -sin desvelar aún la programación del certamen- la directora de la Mostra durante la presentación del cartel que han diseñado para esta edición Dídac Ballester y Rosella Reig. Además, Massanet ha desvelado varias novedades de la edición de este año como la creación de dos nuevas secciones competitivas: “Finestra”, dedicadas al cine valenciano; y “Xaloc”, nombre que recibirá a partir de ahora la Sección Informativa y que introducirá también producciones de no ficción.

Integración de La Cabina

Además, el certamen potenciará la presencia del mediometraje con la recuperación e integración en la Mostra del festival La Cabina, que retoma su actividad tras dos años de ausencia y que de momento se limitará a ofrecer producciones valencianas; y la proyección para clausurar el festival de “10K”, un mediometraje de la directora e investigadora Gala Hernández que se estrenó en la Quincena de Cineastas de Cannes.

Por su parte, la película elegida para levantar el telón de la Mostra será “La cena”, una película dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizado por Mario Casas y Alberto San Juan, rodado en escenarios valencianos y en la que participa la productora valenciana Turanga Films.

La película de la inaguración

Junto a sus sedes habituales de exhibición -los cines Babel, la Filmoteca y el Palau de la Música- en esta edición que dará comienzo el próximo 23 de octubre también se realizarán varias sesiones en los cines ABC Park. Además, el edificio Veles e Vents acogerá por primera vez el Foro València Film Affairs, y la Mutant albergará la música en directo de la sección Visuals.

Durante la presentación de la nueva imagen de la Mostra -a la que también han asistido el director del Palau, Vicent Llimerá, y el concejal de Cultura, José Luis Moreno- Mansanet ha mostrado su satisfacción por la programación que se ha cerrado ya pese al escaso plazo concedido para la inscripción de propuestas (un mes). “Estamos al 90 por ciento del planteamiento del diseño que tanía para el festival”, ha señalado la nueva directora del certamen, que se ha marcado un reto: “que València vuelva a apreciar y querer a la Mostra. Poco a poco lo vamos consiguiendo”.