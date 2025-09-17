Mazón también garantiza la celebración del Benidorm Fest: "Es un producto estrella"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado el apoyo del Consell al Benidorm Fest, al margen de si España se retira del Festival de Eurovisión 2026 en caso de que Israel forme parte de este certamen, y ha valorado que el concurso es "un producto estrella y de éxito" para la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell a su llegada este miércoles al Palau de la Generalitat, un día después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado la propuesta de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen. Sin embargo, la corporación ha anunciado que esta decisión "no altera los planes" respecto a la celebración del Benidorm Fest.

Tal como publicó este diario ayer, fuentes de la Conselleria de Turismo garantizaron la celebración del Benidorm Fest, como también hizo RTVE, tras una conversación mantenida entre ambas instituciones donde confirmaban que la consignación presupuestaria de 1,5 millones está aprobada y prevista en las cuentas públicas de la Generalitat y se prevé "mantener el mismo formato que años anteriores", al margen de si el ganador o ganadora del concurso termina participando en Eurovisión o no.

Preguntado por si la Generalitat mantendrá su apoyo al certamen, Carlos Mazón ha respondido: "Por supuesto que sí. El Benidorm Fest es un producto estrella, es un producto de éxito, es un producto que ofrece lo mejor de nosotros mismos, no solamente para Benidorm, no solo para nuestro turismo, sino para toda la industria musical, la creatividad y el talento valenciano y español".

Dicho esto, ha confiado en que el Consell pueda coordinarse "al menos en esto" con el Gobierno de España y ha sostenido que "tiene que ser así, debe ser así". "Esa va a ser nuestra postura en las reuniones que podamos mantener con el Gobierno, a ver si aquí sí que nos podemos coordinar. Desde luego, esto está claro", ha expresado. "Todo, todo, todo nuestro apoyo", ha agregado.

Revisión del convenio

Sin embargo, las fuentes de Turismo explicaron a este diario que sí tendrá que revisarse el convenio firmado porque a efectos legales, si España no participa en Eurovisión, cambian los términos del acuerdo de promoción por el que la conselleria asigna 1,5 millones al ente público. Una circunstancia que afecta más al continente que al contenido porque se da por hecho que el formato se mantendrá, pero a instancias de Intervención de la Generalitat, si el objeto de la asignación varía, es necesario modificar el convenio.