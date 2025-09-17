La Sociedad Filarmónica de Valencia: contra viento y mareos

Las desafortunadas circunstancias surgidas este verano en la Sala Iturbi han impuesto la necesidad de reubicar su programación para evitar cancelaciones nada convenientes que, como ha sucedido recientemente, pueden causar gravosas consecuencias ya que además de sus ciclos de abono, en el Palau de la Música también se programan otras actividades como Las Artes en Paralelo o la temporada de la Sociedad Filarmónica.

Fiel a su compromiso centenario con los melómanos valencianos, la SFV acaba de hacer público los conciertos del último trimestre de este 2025, con nueve sesiones en los que priman los grupos de cámara junto al piano, el violín y la guitarra. Como ha sido habitual en los últimos tiempos, la SFV ocupa la Sala Joaquín Rodrigo que, con un aforo de 400 butacas, recibe con holgura a sus socios e invitados si bien, para los conciertos extraordinarios se acude a la Sala Iturbi de 1750 localidades. Durante la pandemia, y coincidiendo con las obras del Palau de la Música, el Ayuntamiento de Valencia les cedió generosamente la sala de exposiciones de El Almudín permitiendo la continuidad de su actividad. Para este trimestre, además de los dos auditorios del Palau se recurrirá, puntualmente, al Centro Cultural de la Beneficencia, gestionado por la Diputación de Valencia. Las obras de reparación que están teniendo lugar desde hace varias semanas en el Palau de la Música no han impedido que, contra viento y mareos, la SFV haya podido encajar su actividad en las fechas libres de la programación, aunque ha habido que trasladar las habituales citas filarmónicas de los martes a otros dias de la semana, incluida una matinée en sábado.

Para el primer concierto volverá la violinista jamaicana Ellinor D'Melon junto a la pianista Alina Artemyeva (25 septiembre).Y desde el 10 de octubre hasta el 16 de diciembre actuaran el tenor Jonathan Alvarado y el vihuelista Ariel Abramovich, ambos argentinos; el trío Fortuny(14 de octubre); la violinista Qiao Chon Solomon y Michelle Nam, pianista (28 octubre); el pianista chileno Hugo Llanos Campos (8 de noviembre a las 12h); el Cuarteto Seikilos (18 noviembre); el clarinetista sevillano Pablo Barragán junto a la violinista Noan Wildschut y el pianista Amadeus Wiesensee (2 diciembre); el guitarrista catalán Juan Manuel Cañizares y la Orquesta de Cámara de la SFV dirigidos por Julen Fernández Pla (13 diciembre) y la presentación del grupo valenciano Octeto de Vientos Mediterraneo (16 de diciembre).

No corren, pues, los mejores tiempos para esta institución de 113 años. Pura resistencia ante la competencia. La oferta musical de nuestra ciudad se ha cuadriplicado en este primer cuarto de siglo: el Palau de la Música y sus ciclos sinfónicos, música de cámara, música antigua y voz, más los conciertos de la Orquesta de Valencia y los del Centro Cultural de la Beneficencia. Y por supuesto, Les Arts y su espléndida temporada de ópera, los recitales líricos de grandes voces internacionales, la Orquesta de la Comunitat Valenciana. Todo ello con un fuerte apoyo instituciónal y patronazgo que permite abordar, con holgura, el alto costo de tan envidiable oferta. Y ahí en donde la SFV se encuentra absolutamente limitada.. Encontrar la formula magistral que les permita obtener mas recursos y sobrevivir, será su principal objetivo.

Por tanto, con el imprescindible reto de mantener la calidad de la oferta y de captar a socios más jóvenes, se inicia una nueva temporada, con el sostén institucional del ayuntamiento, diputación, Instituto Valenciano de Cultura, la Generalitat Valenciana y la Fundación Asisa. Tots a una veu.