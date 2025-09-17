El valenciano Francisco Coll, Premio Nacional de Música 2025

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha propuesto la concesión de estos galardones al compositor y director valenciano Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y al director granadino Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha otorgado el galardón a Coll, el compositor valenciano de mayor proyección internacional, “por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público”. Asimismo, ha puesto en valor que a lo largo de 2024 ha estrenado obras destacadas como el ‘Concierto para Violonchelo’ interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o ‘Ciudad sin sueño’, para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra. “Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta”, añade.

Además, el Palau de les Arts Reina Sofía ha programado en su Temporada 2025-2026 el primer estreno mundial de su historia: ‘Enemigo del pueblo’ de Francisco Coll. Les Arts celebrará así el vigésimo aniversario de su inauguración con esta ópera encargo, que se estrenará en la Sala Principal el 6 de noviembre de 2025, en una nueva producción del centro de artes valenciano, realizada en coproducción con el Teatro Real de Madrid. La obra, basada en la pieza teatral ‘Un enemigo del pueblo’ de Henrik Ibsen, cuenta con texto de Àlex Rigola, que también firma la puesta en escena. El propio Francisco Coll asumirá la dirección musical.

Por su parte, de Heras-Casado el ministerio ha subrayado “el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo y, especialmente, por el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana”. La de Heras-Casado es “una carrera reconocida con los principales premios dentro y fuera de España, incluidos los galardones a su grabación de la ‘Cuarta Sinfonía’ de Bruckner en 2024”, concluye el jurado.

Biografías

Francisco Coll García (Valencia, 1985) estudió en los Conservatorios de València y Madrid antes de trasladarse a Londres en 2008 para trabajar con Thomas Adès (del que ha sido su único alumno hasta la fecha) y con Richard Baker en la Guildhall School of Music and Drama, becado por el Institut Valencià de la Música y por la Guildhall Trust. Allí obtuvo el máster en composición con distinción y el Ian Horsburgh Memorial Prize por la mejor obra de postgrado.

Las principales orquestas y conjuntos del mundo han interpretado sus obras, como la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta Sinfónica de Lucerna y el Ensemble Modern, entre otros. Su música se ha escuchado en destacados festivales, desde Aldeburgh, Aix y Aspen hasta los BBC Proms, Verbier y Tanglewood, y en la Phillips Collection. Numerosos instrumentistas han hecho suyas sus composiciones, como Kirill Gerstein, Javier Perianes, Pekka Kuusisto, Sol Gabetta, Augustin Hadelich, Patricia Kopatchinskaja, Sean Shibe y el Cuarteto Casals.

Entre los hitos más destacables de su carrera se encuentran sus obras ‘Hidd'n Blue’ —que se estrenó en 2012 con la Orquesta Sinfónica de Londres y que ha sido interpretada posteriormente por la Orquesta Sinfónica SWR, la Filarmónica de Múnich y la Sinfónica de Cincinnati—, su ópera de cámara ‘Café Kafka’ (2014), con texto de Meredith Oakes —que se estrenó en Aldeburgh Music, Opera North y la Royal Opera de Covent Garden, y que también ha sido representada en el Palau de les Arts de Valencia— y ‘Enemigo del pueblo’ (2025), una ópera de larga duración basada en la obra homónima de Henrik Ibsen, que se estrenará el próximo mes de noviembre en el Palau de les Arts y que contará con representaciones en el Teatro Real en febrero de 2026, dirigidas por el propio compositor.

El compositor valenciano Francisco Coll. / EDUARDO RIPOLL

Con el aval de Gimeno

Coll cuenta con una dilatada carrera, en la que destaca su debut en los BBC Proms (2016) con las ‘Cuatro Miniaturas Ibéricas para violín y orquesta de cámara’, dirigidas por Thomas Adès. Ese mismo año, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, bajo la dirección de Gustavo Gimeno —quien se ha convertido en uno de los más firmes avales del compositor valenciano—, dio a conocer su obra ‘Mural’. Al año siguiente se estrenó ‘Turia, un concierto para guitarra y siete músicos’ de la mano de Jacob Kellerman y Norrbotten NEO bajo la dirección de Christian Karlsen. En 2021 se estrenó una versión de esta pieza para guitarra y orquesta de cámara en el Festival Internacional de Guitarra de Uppsala.

Además, Francisco Coll fue Compositor Residente de la Camerata de Berna en la temporada 2018-2019, ocupación que culminó con el estreno del concierto doble ‘Les Plaisirs Illuminés’, con la violinista Patricia Kopatchinskaja y la violonchelista Sol Gabetta como solistas y que dirigió él mismo. Para estas mismas instrumentistas compuso otras piezas: su ‘Violin Concerto’, escrito para Kopatchinskaja por encargo de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Seattle, la NTR Zaterdag Matinee y la Orquesta Sinfónica de Bamberger, se estrenó en febrero de 2020; y su ‘Cello Concerto’ se estrenó con Sol Gabetta en 2022, con la Filarmónica de París, bajo la dirección del propio Coll, y se presentó en el Reino Unido en los BBC Proms de 2024 con la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Tianyi Lu.

En 2019 se convirtió en el primer compositor en recibir el Premio Internacional de Música Clásica (ICMA) y tres años más tarde fue distinguido con el Premio de Orquesta y el Premio de Música Contemporánea por su disco monográfico ‘Portrait’, con una selección de sus obras orquestales, bajo la dirección de Gustavo Gimeno, que se publicó en Pentatone en 2021. Coll dirigió su propia música en la ceremonia de entrega de premios del ICMA de ese año. El CD ‘Plaisirs Illuminés’, publicado en Alpha en 2021, incluye su doble concierto para Kopatchinskaja y Gabetta, con Coll dirigiendo la Camerata Bern. En 2022 ganó el premio de concierto de la BBC Music Magazine.

Entre 2018 y 2020 Coll fue compositor residente de la Orquesta de Valencia y en 2022 inició su colaboración como colaborador artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, como compositor y director, durante varias temporadas.

En 2024, la Orquesta Filarmónica de Londres y Gustavo Gimeno estrenaron ‘Ciudad sin sueño’, una obra para piano y orquesta interpretada por Javier Perianes. En 2025 estrenaron ‘Lilith’ —que se presentará en 2026 en Canadá, también bajo la batuta de Gimeno, con la Sinfónica de Toronto— y ‘Dos valses hacia la civilización’, con Kirill Gerstein como solista. Para este pianista está escribiendo su próxima obra, un concierto para piano con Simon Rattle al frente y con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, que verá la luz en marzo de 2026 y que llegará en abril a España de la mano de Gerstein con Thierry Fischer y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.