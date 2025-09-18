Arte y homenaje en la histórica sala Gestalguinos con 'Tarde de perros'

La mítica sala Gestalguinos (Poeta Liern, 33) acogerá la inauguración de la exposición colectiva “Tarde de Perros” este jueves. Se trata de un proyecto que reúne a los artistas Andreu Meseguer, Coke Navarro, Erasetiner, Javier Blasco, Juan Pedro Sebastiá Rico, Manon Guillet, Michelle Redon, Pablo Tomás, Pau Palazón y Sara Ibáñez.

La muestra nace "sin grandes pretensiones", como apuntan desde la sala, pero con objetivos claros: "Compartir un buen rato, apoyar la cultura y disfrutar de una tarde en compañía" al calor de este histórico bar, uno de los espacios más icónicos y con mayor solera de València.

El evento tendrá además un carácter especial, ya que servirá como homenaje a Tomás March, histórico galerista, fundador de la galería Temple y de la galería Tomás March, recientemente fallecido. March dedicó su vida a la promoción del arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, y fue, además, un referente cercano al que se le recuerda como "amigo, marido, padre, vecino y habitual del Gestalguinos".

Los artistas participantes esperan que 'Tarde de Perros' sea un tributo digno a su memoria y un recordatorio de la importancia de mantener viva la cultura desde la cercanía y el disfrute compartido.

Referente internacional

March impulsó desde la década de los 70 la escena cultural valenciana a través de las tertulias que montaba en su establecimiento y de las exposiciones de arte contemporáneo. Fallecido el 25 de abril, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC) emitió un comunicado donde afirmaban que la comunidad del arte internacional "se queda sin una de las figuras fundamentales de su historia", ha señalado en un comunicado que recuerda que March fue "fundador del espacio homónimo, fue continuador de la ya desaparecida galería Temple, y mantuvo su dedicación al arte contemporáneo nacional e internacional. Se centró en las nuevas tendencias del arte contemporáneo español y extranjero". "Desde LAVAC queremos enviar nuestro más sentido pésame a su familia, su hija y su mujer en estos difíciles momentos".