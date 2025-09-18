El gran puzle de Sime Llícer para montar en el MuVIM con el encaje de materiales, formas y conceptos

El MuVIM ha inaugurado una exposición interactiva. No en el sentido físico de la palabra, pero sí en el intelectual: una muestra que estimula a crear conexiones, a generar significados, a encontrar lógicas y adivinar formas entre la planta baja y la tercera del museo valenciano. 'Talea' significa injerto en italiano y eso es exactamente lo que Sime Llícer Ferri ha hecho con su proyecto, donde se combina la madera con el acero, la vida con la muerte, la madera con el vinilo y el metacrilato con lo cuerda, y todo a la vez entre sí mismo. Un verdadero puzle sensorial y mental acompañado por un catálogo con textos de Salvador Ortells que permiten interactuar aún más con la exposición, destinada a todos los públicos y con un significado diferente según quién la visite.

Sime Llícer ha trabajado junto a Chiara Vassalle en esta muestra que tiene dos intenciones. La primera es una cuestión estética basada en pasear la exposición tranquilamente, mientras que la otra, "más profunda", consiste en "cocinarla y transformarla en lo que tú quieras", dice Llícer. "No hay una intención lineal, la exposición está hecha para este espacio, adaptada, y hay muchos materiales nobles como la madera y el acero, sometidos a grabados, además de telares y otras técnicas empleadas", explica el impulsor, y de ahí el nombre 'Talea', porque todo se funde con todo. Indudablemente,te los niños y niñas están directamente apelados por las formas y conceptos de la naturaleza que dominan la exposición. Es intencionado, ya que esta dupla artística trabaja con la infancia a través del juego, con una metodología que también llevan a los colegios, basada en el montaje de un puzle que no está teledirigido, sino que uno mismo decide el resultado final.

Sime Llícer durante la presentación de la exposición. A la izquierda, el diputado Paco Teruel y a la dercha, el jefe de exposiciones del MuVIM, Amadeo Griñó, y el director del museo, Rafa Company. / L-EMV

La muestra se podrá visitar hasta el 7 de diciembre. En palabras del diputado provincial de Cultura, Paco Teruel, "el MuVIM vuelve a retener este planteamiento sorprendente y curioso, con un lenguaje poético que llama la atención de los más pequeños e inspira a los más mayores". En este sentido, Salvador Ortells ha añadido que las imponentes esculturas que dominan el espacio "nos aportan una mirada pura y lúdica, que nos hace reflexionar sobre la relación que mantenemos los seres humanos con el entorno". "Talea es la capacidad de reflexionar y de dejarnos llevar por el placer estético", ha concluido Ortells.

Durante la presentación, Sime Llícer ha aportado nuevas formas de describir su obra. La ha calificado de "mercado central" con piezas que puedes usar como más guste al visitante, con técnicas complejas que mezclan lo tradicional y la vanguardia. En una nueva forma de calificarla, "es como una paella donde todos podemos comer", señala.

Dos jirafas interactúan dentro del MuVIM como parte de la exposición 'Talea'. / L-EMV

El mundo animal

Así, una gran jirafa junto a un cocodrilo hecho con fieltro interactúan desde la planta baja del museo con la tercera, desde donde les mira el esqueleto de una jirafa. Una pared se ha llenado de caracoles y algunos de ellos se han ido escondiendo por todo el museo. Arriba, un escarabajo juega con una bola compuesta por decenas de animales que han salido de unos cuadros de acero donde han dejado sus siluetas. Unas serpientes se han hecho un lío entre ellas mismas, agazapadas entre unos arbustos de madera. Enfrente de ellas, la alegoría de una manzana vinilada se sitúa entre los reptiles y una gran pieza de gusanos, que conducen a un huevo frito y, a su vez, a unas enormes flores talladas en madera.

Un universo sencillo y complejo a la vez, donde convive toda la gama cromática y de materiales con infinitas posibilidades para conectar conceptualmente los elementos que la componen.