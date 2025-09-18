La Mostra celebra su 40 aniversario con imagen renovada, nuevas secciones y apuesta por el cine valenciano

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani afronta su 40ª edición con cambios profundos que buscan actualizar el certamen sin perder su esencia artística, ni tampoco la reivindicativa. Bajo la dirección de Sara Mansanety por primera vez integrada en la estructura del Palau de la Música, la cita cinematográfica estrena imagen, amplía sedes, incorpora nuevas secciones competitivas y refuerza su vocación de escaparate mediterráneo.

Además, aunque en esta edición no habrá una sección dedicada al cine que se realiza en la franja de Gaza como ocurrió el pasado año, la programación de 2025 contará con varias películas que hablan “a través de sus historias” del “genocidio en Palestina”.

El festival se celebrará entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre y contará con una programación que, según Masanet, responde “en un 90 por ciento” a la idea que se había planteado cuando se hizo con la dirección a principios de este año.

Una imagen contemporánea y simbólica

Durante la presentación del cartel oficial -obra de los diseñadores Dídac Ballester y Rosella Reig- Mansanet subrayó que la Mostra sigue siendo fiel a su espíritu mediterráneo y reivindicativo.

El cartel de esta edición propone una síntesis visual del Mediterráneo que combina tradición y modernidad. Ballester defendió que el diseño “es bastante diferente” a las propuestas de años anteriores y recoge elementos como el azul del mar, las diferentes proporciones de las pantallas de cine a lo largo de la historia y la idea de historias únicas que solo el cine puede contar. “Queríamos una imagen contemporánea, fresca e irreverente que resumiera el espíritu conmemorativo del festival y su vocación de futuro”, resumió el diseñador.

Entre las principales novedades destacan la creación de dos nuevas secciones. Por un lado, “Xaloc”, que sustituye a la sección informativa y abre sus puertas también a producciones de no ficción. Por otro, “Finestra”, destinada a cortos y mediometrajes con participación valenciana. Ambas secciones competirán por el Premi del Públic Ciutat de València, dotado con 10.000 euros para distribución en España.

Además, se incorpora el galardón Premio Dama al mejor guion y dirección dentro de la sección Finestra, con el objetivo de reforzar la visibilidad del talento valenciano. “Queremos fomentar la presencia global de estas obras y abrir un diálogo entre cineastas de nuestra comunidad y la creación cinematográfica internacional”, explicó Mansanet.

Regreso de La Cabina

Otra de las apuestas destacadas es la recuperación del festival de mediometrajes La Cabina, cancelado en 2023 y del que la propia Mansanet fue directora. Su integración en la Mostra permitirá competir a mediometrajes producidos o coproducidos por países mediterráneos por el nuevo Premio La Cabina, dotado con 5.000 euros para producción y otros 5.000 para distribución.

La Mostra también pondrá en valor este formato con la clausura a cargo de “10k”, mediometraje de la directora e investigadora Gala Hernández López, estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes.

El certamen se inaugurará con “La cena”, comedia dramática del veterano realizador Manuel Gómez Pereira, basada en una obra de José Luis Alonso de Santos y rodada en escenarios valencianos. El filme, que acaba de estrenarse en el Festival de San Sebastián, está protagonizado por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, junto a los valencianos Óscar Lasarte, Gloria March, Toni Agustí y Ferran Gadea. La cinta es una coproducción hispano-francesa en la que participa Turanga Films, con apoyo de À Punt y el Institut Valencià de Cultura, y en cuya escenografía e iluminación han trabajado profesionales valencianos.

Más presencia urbana y nuevas sedes

La 40ª edición refuerza su presencia en la ciudad. A las sedes habituales (cines Babel, Filmoteca y Palau de la Música) se suman los cines ABC Park, recuperando así proyecciones oficiales en el centro de València. “Queremos que València vuelva a apreciar y querer a la Mostra. Poco a poco lo estamos consiguiendo”.

El festival también se expande a nuevos espacios: el edificio Veles e Vents acogerá por primera vez el Foro València Film Afers, un punto de encuentro para la industria, mientras que La Mutant albergará la sección Visuals, con música en directo y un marcado carácter festivo.

Compromiso con Palestina

En 2024 la Mostra dedicó una sección específica al cine palestino. Este año no se repetirá la fórmula, aunque sí se incluirán varias películas que abordan, “a través de sus historias”, el conflicto y el “genocidio en Palestina”.

Preguntada sobre la presencia de producciones israelíes, Mansanet aseguró que “los derechos humanos van por encima de cualquier cuestión” y recordó que la Mostra acoge cine de todo el Mediterráneo. “Valoramos no solo de dónde vienen las historias, sino qué nos quieren contar sus creadores. Veréis voces muy potentes en diferentes secciones”, afirmó.

La integración de la Mostra en el Palau de la Música también implica un cambio estratégico. Bajo la marca “Mostra 365”, se organizarán actividades a lo largo del año —como estrenos o proyecciones especiales— para reforzar la presencia del festival en la vida cultural de la ciudad. Ya en abril se celebró, bajo este sello, la première de la película valenciana "El cautivo" en L’Oceanogràfic.

Retos y presupuesto

La preparación de esta edición no ha sido sencilla: el plazo de inscripción de películas se redujo a apenas un mes, aunque la participación ha sido calificada de “desbordante” por la dirección, con el doble de proyectos que en 2024.

El presupuesto del certamen supera los 600.000 euros, con la previsión de crecer hasta los 700.000 en los próximos años. A medio plazo, la organización estudia además un cambio de fechas a partir de 2026 para evitar la coincidencia con otros festivales internacionales.

Con estas novedades, la Mostra de València encara su 40 aniversario con el objetivo de consolidarse como “punto de encuentro y referente del audiovisual mediterráneo”, según la directora. “Cineastas, industria y público son las claves que nos guían en este camino que ahora empezamos”, subrayó Mansanet.

El festival, que nació en 1980 y que ha vivido diversas etapas y crisis, busca ahora recuperar su lugar en la agenda cultural internacional. “La Mostra festejará sus 40 años reafirmándose como el principal escaparate del audiovisual mediterráneo y una cita imprescindible para quienes entienden el cine como herramienta de conexión, cultura, crítica y transformación”, resumió el concejal Moreno.