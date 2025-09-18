El valenciano Salva Alemany gana el Premio de Novela Philip Marlowe 2025 con Hotel California.

El escritor valenciano Salva Alemany ha sido galardonado con el Premio de Novela Philip Marlowe 2025 por "Hotel California". El reconocimiento le fue entregado en el marco del festival Cartagena Negra, uno de los encuentros más destacados del género negro en España.

La novela, publicada por la editorial Knowmadas Books, se presentó oficialmente dentro de la programación del festival,.

El Premio Philip Marlowe, creado para distinguir a las mejores obras dentro del género negro y criminal, reconoce en Hotel California “su solidez narrativa, su construcción de personajes y la manera en que renueva los códigos clásicos de la novela negra adaptándolos a una mirada contemporánea”.

Con este galardón, que supone la publicación de su sexta novela, Salva Alemany consolida su trayectoria literaria y se suma a la lista de autores reconocidos en un certamen que se ha convertido en referencia obligada para los amantes de la novela negra. El libro iniciará su distribución el próximo mes de octubre.