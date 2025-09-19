Música experimental por toda València: vuelve el festival Ensems este fin de semana

La música contemporánea toma València este fin de semana con la vuelta del festival Ensems, referencia en el sector por la fuerte apuesta y grandes propuestas que componen una programación basada en el talento nacional e internacional. Este año, además, celebra su edición númeroi 47, lo que le convierte en el festival decano de esta corriente musical de toda España. El sábado 20 de septiembre será el punto de partida a un encuentro qu se prolongará con conciertos y actividades paralelas hasta el 3 de octubre en diferentes salas de València.

La primera de ellas será este sábado, en el Auditori del Palau de les Arts, con el concierto de la Orquestra de València con el director polaco Lukasz Borowicz y la violista Isabel Villanueva. El mismo día, antes del concierto, tendrá lugar uno de los encuentros de esta edición en el Aula Magistral de les Arts sobre la música actual en Polonia, con la participación de Joana Wnuk-Nazarowa, Alexander Liebreich y Lukasz Borowitz, con Nieves Pascual como moderadora.

Batería en el Centre del Carme

El domingo 21, el Centre del Carme acogerá el concierto del baterista Ramón López, ‘Painting with drums’, una obra recientemente compuesta en la que, a través de texturas rítmicas, silencios y colores tímbricos, López construye un paisaje imaginario característico de su trabajo.

Homenaje a Amando Blanquer

El lunes 22 de septiembre será el turno en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts del concierto homenaje a Amando Blanquer en el 90 aniversario de su nacimiento y el 20 de su fallecimiento, a cargo de reconocidos intérpretes valencianos como Marisa Blanes, Bartomeu Jaume y la soprano Ofelia Sala, precedido por una sesión de debate alrededor de su figura.

De nuevo, el festival Ensems cuenta con la colaboración del Palau de la Música y el Palau de les Arts, que en esta ocasión acogerá la mayor parte de los conciertos de la edición, además de otros espacios de la ciudad, donde tendrán lugar actividades paralelas, como el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts y el IVAM.

Esta edición de Ensems se construye con un único eje argumental: la diversidad y la unión de la música contemporánea, capaz de vincular sensibilidades muy diferentes creando un espacio compartido de exploración y descubrimiento en el que tendrán presencia tanto formaciones internacionales como jóvenes artistas o nombres plenamente consolidados de la escena valenciana.

Ensems sinfónico

Este año, Ensems celebrará los aniversarios de Luciano Berio y Pierre Boulez, directores de orquesta y teóricos que tendieron puentes desde diferentes disciplinas. También se celebrarán homenajes al compositor valenciano Amando Blanquer y al artista lituano George Maciunas. El ya tradicional Ensems sinfónico contará con la participación de dos de las principales formaciones de nuestro territorio, la Banda Simfònica Municipal de València y la Orquestra de València.

Todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo. Las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la web del festival.