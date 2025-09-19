El viaje a Japón que inspiró la nueva colección de Isabel Sanchis

Un viaje familiar a Japón le sirvió a Isabel Sanchis para decidir que, la colección del verano 2026, tenía que estar inspirada en el estilo japones. Un estilo que se caractiza por un minimalismo elegante, detalles delicados y sutiles y un énfasis en la simplicidad y la pureza. Características que cuadran perfectamente en el sello de su marca. Hoy, tras meses de trabajo, Isabel Sanchis presentará en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid -en la que fue reconocida con el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección en la edición de septiembre de 2024- sus nuevas creaciones. Una colección ecléctica, basada en dos pilares fundamentales para la firma, los volúmenes de la arquitectura y la convivencia propia de la cultura japonesa que explora los valores opuestos como la tradición y la modernidad, la estructura y la fluidez, la disciplina y el desafío y el pasado y futuro.

Boceto de una de las piezas de Isabel Sanchis que se mostraran en Madrid / Levante-EMV

"Hemos creado tejidos con estampados y bordados basados en fresnos y murales nipones, una colección creada con tonalidades de verdes, naranjas y rosas suaves que impregnan el repertorio de prêt-à-porter y vestidos vaporosos con algunos micro plisados artesanales", explica Paula Maiques, directora creativa de la firma junto a su madre que es quien da nombre a la misma.

El blanco y negro como referencia

"No nos olvidamos del blanco y negro, colores de referencia y símbolo de nuestra firma, que envuelve toda la parte final de la colección, la cual consta de piezas mucho más vanguardistas y volumétricas, que se ven reflejadas en bordados geométricos, vestidos moldeados sin costuras, flores hechas con impresión 3D o prendas de silicona impresa que simulan haberse parado en el tiempo", describe tras incidir en para su marca, lo más importante es "magnificar la feminidad trabajando con mimo los mejores materiales escogidos, con bordados exclusivos y un patronaje muy preciso,y apreciar la importancia de las prendas bien hechas".

Boceto de una de las piezas que se mostraran en el desfile de Isabel Sanchis / Levante-EMV

En esta edición, además, completa su desfile con el lanzamiento de su tienda online, un paso clave de su plan estratégico de crecimiento y expansión. Con esta plataforma, al fima con sede en Benissanó, aspiran a reforzar y ampliar su modelo de negocio para impulsar su crecimiento, a nivel tanto nacional como internacional.