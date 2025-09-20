Come, vive, siega

Pedro García Mocholí, Gadea Fitera y Vicente Gil Espert en Alegal. / GF

Debo confesar que empezar a escribir aquí viene acompañado de algo para mí maravilloso: La llegada cada vez más inminente del otoño, mi época favorita del año por excelencia. Será que tengo un alma medio melancólica, pero es ver unas hojas amarillear, algo de lluvia, ponerme una chaqueta, taparme con una manta y me siento en la gloria (si encima le ponemos de fondo a Berlioz, un té caliente, una tarta de manzana, y un libro en las manos, apaga y vámonos… no creo que sea pedir mucho)

Con el tiempo y conociendo a mucha gente, he descubierto que hay una especie de club-secta de adoradores de las tartas de manzana. Gente que ama este dulce y que peregrina a los más variados lugares para probar una nueva creación. En mi caso, mi tarta de manzana favorita en absoluto en el mundo mundial es la de Fabián, en Valencia, que me parece tan deliciosa que he tratado varias veces de desentrañar el secreto de su receta, sin éxito alguno… La strudel y yo no vamos muy de acuerdo, y la tatin tampoco, demasiados trozos grandes de manzana para mi… La crumble me gustaría si el 60% fuese crumble… pero para gustos, tartas.

Comer en València es arte, tradición, evento social, momento de esparcimiento, ocio, jolgorio, alegría, cierre de un negocio, o tradición familiar. Nos gusta comer y toda la parafernalia que acompaña ese momento. El bocadillo del almuerzo sin un quinto, cacaos y olivas, no es un almuerzo. Ojo por ejemplo a los almuerzos del bar del Cuartel de Cantarranas (si, lo sé, un sitio sorprendente, y que ya os contaré por qué almorzaba allí a veces… y no, no me han detenido nunca, todavía…)

Comer para nosotros es vida, es fiesta, es pirotecnia de la buena, de la que te hace bailar cuando estalla fuerte, y esta semana ha sido de lo más gastronómica, así que pueden ustedes imaginar la felicidad absoluta que me embarga.

Paula Llobet, Carito Lourenço y Germán Carrizo de Fierro. / GF

Los valencianos somos profundamente hedonistas (como puede atestiguar mi admirada Paula Pons, capitana de la Guía Hedonista) y un restaurante como Alegal va a convertirse sin duda en una referencia en la ciudad. Ya desde la entrada, me quedé asombrada con la preciosa decoración art decó, con unos artesonados de madera en el techo formando celosías que eran para robarlos, por no hablar de los papeles pintados (¿les he confesado ya que soy una enamorada de los papeles pintados?)

La cabina del dj de cerámica verde celadón, más parecía una chimenea sueca, y el baño, como bien tuvo a señalar mi hijo cuando vio las fotos, el de Harry Potter.

Alegal es un sitio lleno de sofisticación pero con apertura de miras, un lugar que sugiere pero no impone, con mezcla de gentes y aspectos. Tras tres años de obras, creo que van a conseguir cambiar el concepto que el cliente tiene de un espacio de estas características, gracias sobre todo al maravilloso menú creado por el chef Dani García, con los principales hits de varios de sus restaurantes, pero también de platos típicos malagueños.

Me siento muy afortunada porque mi primera visita ha sido junto a Vicente Gil Espert y Pedro García Mocholí, expertos gastrónomos donde los haya, y con los que siempre es agradable compartir confidencias culinarias (y no tan culinarias…)

La variedad de platos sustentan un espacio pensado para el hedonismo absoluto, y donde la parte de sobremesa no debe invadir la parte importante, que es comer. ¿Qué habrá fiesta? La habrá los sábados por la noche al terminar el último pase. Pero es más un lugar donde ir con un grupo de amigos, a disfrutar del placer de verse y conversar sin estar con el móvil en la mano cada tres segundos.

Carta de resopón

Como su nombre indica Alegal es disruptivo, y por ello tendrá hasta una carta resopón para los rezagados de la noche (esto me ha encantado). Confesar que todo lo que probé me pareció delicioso, sobre todo los langostinos thai, la ventresca de atún, y los postres-joya (espectaculares). Yo ya estoy pensando si organizar aquí mi próximo cumpleaños, en uno de sus preciosos reservados…

Vino y Música

Siguiendo con una semana intensa en cuanto a lo culinario, el jueves estuvimos en el Umbracle (cuánto me gusta ese lugar) donde Proava organizó la Noche del Vino y la Música (me gusta todavía más la labor que ellos hacen) con un montón de bodegas y espacios gastronómicos.

Rosa Vázquez, directora técnica de PROAVA, el director general de la Industria y la Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, el director de Visit Valencia, Tono Franco, el director del Centre de Artesanía de la Comunitat Valenciana, Miquel Clemades. / L-EMV

Me contaba Lluís Romero, presidente de Proava, que en la asociación creen que comer bien es mucho más que alimentarse: es cuidar de nuestra salud, disfrutar de los sabores de siempre y apostar por un futuro sostenible.

Lo mejor para mí fue el maridaje perfecto entre el espacio, las degustaciones, y la música del violonchelista Álvaro Ramos Yuste y el oboísta y pianista Álvaro Márquez Marco.

Décimo aniversario

Una felicitación antes de los avisos. Me gustaría felicitar de corazón a los chefs Carito Lourenço y Germán Carrizo, por estos diez magníficos años del restaurante Fierro, donde un trozo de argentina se instaló en nuestros corazones valencianos. Estoy deseando ir a probar ese menú conmemorativo que han creado, porque aún no me he recuperado de la deliciosa empanadilla que tomé allí la última vez.

Finalizo con varios avisos importantes, que todo amante de la buena comida no puede absolutamente perderse.

Del 12 al 28 de septiembre se celebra en el puerto la Pizza Combat, donde los valencianos podremos degustar pizzas llegadas de restaurantes de toda España y votar nuestra favorita. Mis hijos están ya contando las horas para ir (y son jueces exigentes).

El restaurante Q’Tomas ha reabierto sus puertas este mes, un lugar fantástico donde tienen ustedes muchas posibilidades de encontrarse con la antigua presidenta de la Academia de Gastronomía Valenciana, Cuchita Lluch. A mí personalmente me encanta su barra.

Visita obligada

Por último, mañana domingo se celebrará uno de los eventos más importantes que tienen lugar en Valencia, la XII Fiesta de la Siega del arroz. Yo siempre digo que para los valencianos debería ser algo obligatorio como para los musulmanes ir a La Meca, todos deberían ir al menos una vez en la vida a verlo y descubrir nuestras raíces.

Si ya Blasco Ibañez lo escribió en sus tiempos, yo corroboro que los campos de arroz tienen algo de hipnótico, de evocador, de aceptar tus raices. Es pasearse por ellos y sentirse de la terreta, con el clamor de los pájaros y la claridad del azul del cielo.

Ver entrar en el pantalán del puerto de Catarroja a una veintena de agricultores vestidos a la antigua usanza, cargados con garbas de arroz recién segado a la manera tradicional, es casi una experiencia sacramental y antropológica.

Así que mañana, hay que acercarse a Catarroja, y pasear en las barcas por la albufera, escuchar el concurso de Cant de Batre, y comer, comer, y comer en el túnel del arroz, donde habrá un recorrido por algunos de los restaurantes que mejor cocinan el arroz en Valencia.

Para terminar de convencerles, este año el Segador de Honor será el actor valenciano Arturo Valls, quien recientemente ha lanzado su marca de arroz ‘Socarrón’, y que siempre me ha parecido simpatiquísimo. Habrá que probar si su arroz está a la altura de su elocuencia.