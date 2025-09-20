Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena

El esperado “Tour Salvaje” de Manuel Carrasco ha recalado en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- en la que ha sido una noche inolvidable para sus seguidores. Durante dos horas y media de concierto, el artista onubense ha realizado un recorrido por toda su discografía en un espectáculo que se enmarca en la gira musical más importante de sus más de dos décadas de carrera.

'No dejes de soñar'

Con una escenografía inspirada en la naturaleza y visuales y vestuario en línea con esta estética, Manuel Carrasco se ha reencontrado con su público valenciano en torno a las 20:30h de la tarde al ritmo de “El grito del niño” y “Pueblo salvaje”. A lo largo de todo el espectáculo, los asistentes han podido corear temas emblemáticos del artista como “No dejes de soñar”, todo un himno a la perseverancia o “Mujer de las mil batallas”.

Manuel Carrasco arrebata en su concerto del Roig Arena: todas las imágenes / Eduardo Ripoll

Bulería al pueblo valenciano

Uno de los momentos más emocionantes del concierto ha llegado de la mano del coro góspel que ha acompañado a Carrasco durante la interpretación de “Que nadie”. El sonido de los tambores ha marcado el paso de “Tambores de guerra”, mientras que en “Yo quiero vivir”, Carrasco, cámara selfie en mano, ha bajado del escenario para cantar junto a su público. Durante el espectáculo, también han sonado “Los sueños perdidos” o “Museo del prado”, canciones de su último trabajo. Además, Manuel Carrasco ha dedicado una bulería al pueblo valenciano.

El escenario, con una pasarela móvil, ha permitido a Carrasco acercarse a sus seguidores en diferentes momentos del espectáculo. El artista ha puesto el broche de oro a la velada con “Tan solo tú” y “Tengo el poder” dejando una huella imborrable en los asistentes durante la que ha sido su primera visita al Roig Arena.