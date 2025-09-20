"Obras son amores y no buenas razones". Tras el “chabacano” concierto que ofrecieron en el Palau de la Música el pasado abril, el coro y la orquesta de RTVE han regresado a València con un concierto en esta ocasión más cutre que “chabacano”, supuestamente destinado a recaudar fondos para los conservatorios de música afectados por la maldita dana. Las buenas intenciones de este concierto fuera de lugar -tenía que haberse celebrado en el de nuevo herido y cerrado Palau de la Música, y no en el prestado Palau de Les Arts-; horrorosamente organizado -por no haber, no hubo ni programas de mano-, y en el que pasó todo lo que nunca tiene que ocurrir en un concierto, ha sido un desaguisado de cuidado.

La cosa ya comenzó mal, casi media hora tarde, después de muchas palabras, discursitos, agradecimientos y hasta regalitos. Durante el desaguisado, entre fogonazos lumínicos y no saberse qué se tocaba ni cuándo era el intermedio -al final no lo hubo- incluso, un cámara aprofesional se coló en pleno concierto entre la orquesta y el público, vulnerando a las bravas los códigos del espectáculo. No fue el único disparate en un concierto en el que el maestro se olvidó de la batuta, la iluminación era más propia de sala de fiestas que de sala de conciertos, y nadie sabía ni quien dirigía ni quién diablos cantaba, menos por dónde transcurrían las interpretaciones…

Imagen del concierto de Coro y Orquesta de RTVE en el Palau de Les Arts / RTVE

Dos obras tan difíciles de roer como el poema sinfónico Peleas y Melisande de Fauré y el Réquiem del mismo compositor son un despropósito irreconciliable con el fondo popular del concierto. “Hay que ser un genio para hacer sonar decente esas obras”, comentó al crítico un ilustre músico. Pero el viernes, el Palau de Les Arts andaba rácano de genios. No lo es el director francés Marc Korowitch, el de la batuta olvidada. El actual director titular del Coro de RTVE y -¡asómbrense!- próximo principal director invitado de la propia orquesta, es un discreto maestro de coro que tal cual dirige la orquesta.

Gesticula y dibuja la música con trazo grueso, con su enorme cuerpo contorsionado en un gesto tan exagerado como obvio y por ello inútil. Subraya lo evidente y se olvida de todo lo demás. Así las cosas, el Peleas fue un sopor, mientras que el milagro que en otras ocasiones es el Réquiem (con el final celestial de In Paradisum) se quedó en caricatura. Se siente y palpa que ni el coro ni la orquesta de RTVE atraviesan precisamente su mejor momento, inmersos en un baile de titulares y repertorios, y en una crisis artística, identitaria y laboral incompatible con la excelencia artística.

En línea con este desconcierto se mostraron los anónimos cantantes, cuya identidad el crítico pudo averiguar que eran la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo, que no eran precisamente ni Victoria de los Ángeles ni Dietrich Fischer-Dieskau. La primera cantó el Pie Jesu con corrección, buena línea y pegadita a la pantalla de su tablet. como si estuviera leyendo y descubriendo el milagro vocal de su melodía en forma de plegaria. El barítono Damián del Castillo no dispone del fuste, fuelle y sutilezas que requiere Fauré en una obra que no admite medianías. Al final, sin el corazón encogido pero sí con el sopor del desaguisado, el aire ya casi nocturno de la calle al atardecer se sentía placentero antídoto. In Paradisum sí resonó con la bendita cerveza post-concierto.