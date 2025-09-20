La serie 'The Chosen' tendrá versión en valenciano

La parada valenciana de la gira nacional 'The Chosen on The Road' de la serie estadounidense ha congregado a cerca de 500 personas en el claustro de la sede Trinitarios de la Universidad Católica de Valencia (UCV). El encuentro, organizado por el Observatorio de las Religiones de la UCV, ha servido para presentar la quinta temporada de 'The Chosen', la reconocida serie que narra la vida de Jesús a través de los ojos de quienes lo conocieron. Una perspectiva que, según Gabriel López, responsable de la producción en España, “tiene el poder de conmovernos y transformarnos”.

Proyección de un episodio de 'The Chosen'. / L-EMV

En este sentido, López ha explicado que 'The Chosen' es “un producto cultural con la misión clara de acercar a Jesús a la mayor cantidad de personas posible” y ha recordado que, tras doblarla en 50 idiomas, “el objetivo es traducir la serie a más de 600”, entre ellos, al valenciano. Sobre la acogida del público valenciano, se ha mostrado entusiasmado y ha asegurado que “ha sido una gran alegría que la Universidad haya abierto sus puertas a esta iniciativa. La respuesta ha sido muy buena”. También ha hecho hincapié en la importancia de ver la serie en compañía, ya que “enriquece mucho más cuando se ve en grupo, compartiendo sensaciones y reflexiones, con hermanos cristianos de distintas confesiones, todos juntos, superando cualquier límite”.

Junto con López, han intervenido en un coloquio abierto tras la proyección del episodio 1 de la temporada 1: ‘Te he llamado por tu nombre’, los profesores Andrés Valencia, director del Observatorio de las Religiones de la UCV y coordinador del evento; Jesús Girón, director del departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología, y Vicente Botella, vicedecano y delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.

Un momento del coloqui sobre la serie. / L-EMV

El director del Observatorio de las Religiones de la UCV ha destacado el papel de la universidad en acoger este tipo de iniciativas y ha recordado que “somos una institución educativa católica que debe ofrecer espacios de reflexión y transmitir valores que unan a la humanidad. The Chosen nos permite abrir una ventana al mundo y también mostrar la UCV como un espacio de encuentro para compartir la fe en torno a Jesús de Nazaret”. Valencia ha subrayado además que “debemos preguntarnos por los desafíos éticos y morales que nos interpela el mensaje del Reino de Dios. La serie es un buen punto de partida para el diálogo bíblico, teológico, ecuménico e interreligioso”.

Por su parte, Girón ha valorado la serie como una herramienta pedagógica y ha resaltado que “está muy bien hecha a nivel técnico y cinematográfico. Permite que el espectador se sienta implicado y, además, despierta el deseo de conocer más a Jesús. Yo mismo la utilizo en clase para ilustrar pasajes del Evangelio”. También ha insistido en que ver la serie debe llevar al público a profundizar en la lectura de los evangelios y ha señalado que “es una recreación basada en la Escritura, no un sustituto. Después de verla, invito a abrir el evangelio y releerlo. Es una oportunidad para renovar la fe y, si alguien quiere ir más allá, incluso para plantearse el estudio de la teología”.

Un fenómeno global

La serie, que alcanzará su séptima y última temporada en 2028, "combina fidelidad al espíritu bíblico con libertad narrativa para profundizar en la psicología de los personajes. Iniciada como un proyecto de financiación colectiva, 'The Chosen' se ha consolidado como uno de los programas más vistos del mundo, con más de 600 millones de visualizaciones y 10 millones de seguidores en redes sociales. En su quinta temporada, la serie se centra en la Última Cena y los acontecimientos previos a la Pasión", explican desde la UCV.

La sexta temporada, prevista para la Pascua de 2027, abordará la Crucifixión; y la séptima, en 2028, la Resurrección. Sin embargo, el universo de la serie continúa expandiéndose con nuevos proyectos, como la serie animada 'The Chosen Adventures' para niños, una secuela sobre los Hechos de los Apóstoles y otras producciones centradas en personajes del Antiguo Testamento, ampliando así la narrativa más allá de la serie principal.

El proyecto ha contado con un comité asesor interreligioso, formado por un sacerdote católico, un rabino y un pastor protestante, "que garantiza un tratamiento respetuoso y riguroso de los textos bíblicos y de su contexto histórico a lo largo de las siete temporadas, cubriendo así, toda la vida de Jesús", concluyen desde la institución académica.