El arte a ciegas de Anita Company: «Crear es una forma de resistencia»

El pasado 17 de septiembre, la Biblioteca de la Dona de València inauguró la exposición «Paseando emociones: Arte inclusivo para todas las personas», de Anita S. Company, quien ha transformado su historia personal de pérdida de visión en un proyecto artístico y vital que reivindica el acceso universal a la cultura.

Anita, que inició su carrera como diseñadora, vio cómo su trayectoria profesional se truncaba hace trece años, cuando durante su embarazo sufrió una pérdida repentina de visión en un ojo. Con el paso del tiempo la situación empeoró hasta quedarse con menos del 10 por ciento de visión en ambos ojos, lo que se conoce como visión túnel. «Lo más duro no es la pérdida física, sino los daños colaterales», explica. «Perdí mi trabajo, mi negocio, amigos, pareja… prácticamente lo perdí todo. Pero tenía claro que debía salir adelante por mi hija, que acababa de nacer».

La maternidad, lejos de frenarle, se convirtió en motor de reinvención. Su hija Amanda heredó la creatividad de la madre y, con apenas cuatro años, la animó a volver a dibujar. De esa complicidad nació el cuento ilustrado "Las aventuras de Largo y el libro mágico", protagonizado por un dinosaurio ciego, que ganó un premio de la ONCE y fue publicado como un libro de aventuras. Aquel proyecto marcó el camino de regreso de Anita al arte.

Del detalle a la abstracción

Tras más de una decena de operaciones de vista, Company asumió que ya no podía dedicarse al dibujo de detalle. Fue entonces cuando decidió experimentar con el arte abstracto, las texturas y los colores flúor, pigmentos que reflejan la luz y que las personas con baja visión pueden percibir con mayor facilidad. «Me di cuenta de que mi esencia creativa seguía dentro de mí. No había muerto, solo estaba dormida. Tenía que reencontrarla», afirma.

De esa búsqueda nace «Paseando emociones», su primera exposición de arte inclusivo, que no se limita a colgar cuadros en una pared, sino que propone una experiencia sensorial y participativa. Las obras, creadas con relieves de silicona transparente que simbolizan sus lágrimas, recortes y materiales reciclados, podrán ser tocadas por personas ciegas. Además, estarán acompañadas de aromas que evocan sentimientos de felicidad y recuerdos personales de la artista.

Uno de los elementos más innovadores de la muestra es la incorporación de códigos Navilens, una tecnología similar al QR, pero en color, que facilita la accesibilidad a personas con diversidad visual. Gracias a ellos, la biografía de Anita y la información sobre la exposición estarán disponibles en tinta, braille y audio locutado por la propia autora y por su hija.

Anita Company en la Biblioteca de la Dona. / L-EMV

Una performance inmersiva

El día de la inauguración, Anita Company ofreció una performance inmersiva en la antigua capilla circular que acoge la muestra. El público vidente recibió un antifaz para experimentar en primera persona la sensación de desplazarse sin visión, guiados únicamente por la voz. «Hubo un momento en el que se pudieron quitar el antifaz y reflexionar sobre lo que significa. Las personas con ceguera no tenemos esa opción. Es una forma de concienciar», explica la artista.

Durante la acción, las luces se apagaron y las obras se iluminarán con linternas LED, revelando los matices fluorescentes que parecen flotar en el espacio. «Cada cuadro tiene muchas versiones, según cómo se mire y la luz con la que se ilumine. Quiero que cada persona viva la experiencia de manera única», afirma.

Además de la exposición, Anita ofrecerá el 24 de septiembre una charla motivadora en la misma Biblioteca de la Dona, donde compartirá su experiencia vital y su apuesta por un «arte sensorial» que, en sus palabras, «no solo se ve, también se siente».

En la inauguración, el público vidente recibió un antifaz y era guiado por una voz. / L-EMV

"Seguiré pintando"

Su mensaje va más allá de la pintura: «Detrás de cada persona con discapacidad hay una historia que merece ser visibilizada. El arte no puede limitarse solo a quienes ven bien. Tenemos cinco sentidos y muchas formas de emocionarnos. Yo quiero que mi arte llegue a todas las personas».

Las obras de «Paseando emociones» estarán disponibles para la venta a precios simbólicos, pero lo que realmente persigue la artista es abrir un camino hacia un arte más inclusivo, en el que nadie quede excluido por su condición física. «He aprendido que se puede vivir feliz con una discapacidad y que la creatividad es una forma de resistencia. Si algún día pierdo totalmente la visión, seguiré pintando, porque incluso los colores pueden llevar aroma».