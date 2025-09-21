Ensems en su vacío desconcierto

La 47 edición del Festival Ensems comenzó el sábado con el mismo desconcierto y falta de información de siempre. Una cita de música contemporánea sin programas de mano ni el más mínimo anuncio sobre sus contenidos y artistas es ya, de por sí, un fracaso, un vacío. Si la documentación -sobre los intérpretes, sobre las obras, sombre los compositores…- es base consustancial a cualquier festival que se precie, lo es aún más en el mundo menos trillado de la contemporaneidad. Renunciar a estas alturas al invento actualísimo de la imprenta (¡Gutenberg la inventó ya a mediados del siglo XV!) es perder el conocimiento y la memoria que es el papel impreso. También volver a las cavernas. El Festival se ha contagiado de lo peor del Palau de Les Arts y ha optado este año por renunciar al imprescindible testimonio de cultura que es el papel escrito.

Para paliar el dislate, la mismísima directora de Música del Instituto Valenciano de Cultura, Beatriz Traver, se vio obligada a subir al escenario para anunciar escuetamente y a viva voz las músicas que se iban a tocar en tan desinformado concierto inaugural: un popurrí que cruzaba composiciones tan disímiles y difíciles de conciliar como la inocua Il tempo pasa. Passacaglia, de la polaca Joanna Wnuk-Nazarowa, que se escuchaba por vez primera en España, el elegiaco Concierto para viola y orquesta de Penderecki, el endiablado Livre pour cordes de Boulez, y Rendering, la recreación schubertiana que ultima Berio entre 1989 y 1990 a partir de materiales dejados por Schubert de una inacaba sinfonía. No deja de ser curioso que lo más avanzado de tan plural gazpacho sea precisamente la obra más antigua, El livre pour cordes de Boulez, fechado en 1968, aunque luego revisada, en 1988.

Interpretativamente, la Orquestra de València volvió a hacer alarde de versatilidad y de su actual buen nivel al enfrentarse con solvencia y entrega a este programa preñado de dificultades y novedades. Mucho tuvo en ello que ver el gobierno invitado del maestro polaco Łukasz Borowicz (Varsovia, 1977), maestro solvente que dirigió el programa con la naturalidad, dominio y empeño de quien afronta una sinfonía de Brahms o Beethoven. Curiosamente, mostró su punto más vulnerable en la parte más clásica del programa, el Rendering de Schubert-Berio, donde se reveló ayuno de efusión, chispa y vuelo.

En su haber, figura su cuidada y efectiva concertación en los vertiginosos compases del Libro para cuerdas Boulez, obra absolutamente impensable hace solo unos años en los atriles hoy rejuvenecidos de las cuerdas de la Orquestra de València. Borowicz, actual Principal director invitado de la Filarmónica de Cracovia, y que ya triunfó en España, cuando dirigió, en 2023, en el Teatro Real, el estreno en España de la ópera Halka, de Stanisław Moniuszko, lució lo mejor de sí ya al comienzo del programa, con otro estreno en España, Il tempo pasa. Passacaglia, una entretenida y bien escrita -pero no más- antañada (a pesar de haber sido compuesta hace solo cinco años, en 2020), de la polaca Joanna Wnuk-Nazarowa. Ella misma recogió en persona el aplauso tibio del público variopinto -muchos extranjeros, quizá polacos- que no llegó a completar el aforo del espacioso Auditori del Palau de Les Arts.

Entre Wnuk-Nazarowa y Boulez, el Concierto para viola de Penderecki. Obra de mayores quilates, tensa e intensa, sobria y descarnada, compuesta en 1983 por encargo del Gobierno bolivariano de Venezuela para conmemorar el bicentenario del “Libertador”. Encontró en la violista Isabel Villanueva (Pamplona, 1988) correcta intérprete, pese al acompañamiento estimulante e idiomático de Łukasz Borowicz, él mismo profesor de la Academia de Música Krzysztof Penderecki de Cracovia. Faltó en la viola de Villanueva carácter, pálpito y drama, en una versión liviana, más epidérmica que reflexiva, a pesar de un expresivo comienzo en solitario que apuntaba alto.