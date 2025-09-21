Resuelto el misterio del amuleto de Nino Bravo: no lo perdió en París, volvió a València

Han pasado 52 años desde su muerte y todavía siguen apareciendo anécdotas en torno a la figura de Nino Bravo. El tránsito entre artista y mito deja abiertas historias y finales alternativos que a menudo resultan más sugerentes que la realidad. Entre esos cabos sueltos siempre estuvo el origen y el paradero del emblemático colgante que lució en la primera etapa de su carrera y que aparece en buena parte de las fotografías que circulan en internet. Basta teclear “Nino Bravo” en un buscador para que surja su imagen con el collar: un gran colmillo engarzado en una pieza de oro grabada, suspendido de una cadena o de un cordón, según el momento retratado.

Esta alhaja ha alimentado especulaciones dentro del 'fandom' del cantante. En foros y páginas de Facebook se llegó a calificar de “amuleto” y no faltaron quienes aseguraban que lo perdió en el metro de París. En su biografía autorizada 'Nino Bravo: voz y corazón', Darío Ledesma de Castro recoge otra versión: fue un obsequio de su 'road manager', Jesús Carsí, y Nino lo dejó de usar en 1972, convencido de que la suerte había que trabajarla y no llevarla colgada al cuello.

Sin embargo, la realidad es diferente y apunta al hermano de Jesús, el doctor Mariano Carsí, un reputado médico que trabajó en África en misiones de la ONU. Allí adquirió diversos objetos de origen animal —marfil, pieles, alfombras— en un tiempo en que este tipo de compraventas aún eran legales a mediados del siglo XX. Entre ellos, trajo a València un colmillo de gran felino, probablemente de leopardo, que regaló a un familiar. Poco después, la pieza pasó por una joyería, donde se le añadió un engarce de oro con motivos de estilo aborigen —dibujos de animales y cabañas— y la inscripción del nombre del destinatario. Grabados apenas perceptibles en las fotografías de Nino Bravo, pero perfectamente visibles hoy.

Diferentes momentos de actuaciones y sesiones de fotos de Nino Bravo luciendo el colgante de colmillo. / L-EMV

La joya permaneció en la familia Carsí hasta que Jesús comenzó a trabajar con el cantante. Por razones que se desconocen, Nino empezó a llevar el colgante como un préstamo, fruto de la estrecha relación que mantenían. Desde entonces lo lució en numerosas ocasiones: en sesiones fotográficas, en la portada de un vinilo con camisa azul y en retratos donde el colmillo destaca sobre un suéter de cuello alto negro.

El collar se conserva en perfecto estado en el entorno de los hermanos Carsí. Volvió a sus propietarios en 1972, cuando la relación entre Jesús y Nino se quebró. Todo apunta a que el artista lo devolvió a la familia, que lo ha custodiado hasta hoy.

Estado actual del colmillo que lució durante años el cantante Nino Bravo como un amuleto. / L-EMV

A buen resguardo

El documental 'Vivir,' emitido por Televisión Española en 2023, volvió a mencionar el colgante, definiéndolo como un rasgo estético característico de los primeros años setenta, aunque allí se afirmó que “lamentablemente se perdió”. Esa afirmación animó a los allegados de Carsí a salir al paso y contar a los fans de Aielo de Malferit que el colmillo está intacto y bajo cuidado.

Junto a esta pieza, los allegados del roadmanager también conservan otros objetos vinculados a Nino Bravo. Uno de ellos resulta especial, ya que se trata del traje de satén con chorreras en el pecho que vistió en el Festival de Montreux combinado, precisamente, con el colgante. Este conjunto tiene cierta relevancia porque esa actuación es de las pocas en directo que se conserva del cantante, y se desconoce cómo terminó en la casa de la familia valenciana. El otro recuerdo es un vinilo firmado y dedicado a un allegado de Jesús Carsí. Vestigios que, más de medio siglo después, devuelven una cercanía inesperada a la memoria del cantante valenciano.

El dos piezas que Nino Bravo lució en el Festival de Montreaux junto al colgante y el vinilo dedicado. / L-EMV

Más de medio siglo después, aquel colmillo convertido en icono vuelve a ser noticia. No porque se exponga en un museo ni porque engrose el mercado de reliquias musicales, sino porque sigue guardado en un entorno privado, ligado a quienes lo compartieron con él en vida. En tiempos donde la memoria suele diluirse en el ruido de internet, saber que ese amuleto está intacto en València añade un capítulo inesperado a la leyenda de Nino Bravo: el mito permanece, pero también la huella tangible de su historia.