El castillo de Benissanó acoge la presentación de “El gran libro (secreto) de la paella”
La guía de Vicente Rioja sienta las bases de la confección del plato aunando el estudio histórico y científico con la experiencia personal
El restaurador Vicente Rioja ha presentado este lunes en el castilo de Benissanó, su pueblo, “El gran libro (secreto) de la paella” (editorial Alba), la guía definitiva que sienta las bases de la confección de este plato, con recetarios, estudios, apuntes científicos y todo tipo de datos. Navarro ha estado acompañado en la presentación por el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol; el periodista y autor del prólogo, Juan Lagardera; la alcaldesa de Benissanó, Amparo Navarro; y la directora de Alba, Idoia Moll.
En su libro, Rioja realiza una disección anatómica de todos los componentes de su paella, sus versiones, alteraciones y propuestas disruptivas basadas en los mismos ingredientes que han impulsados chefs como Nacho Manzano, Quique Dacosta, la familia Roca o Katsuhito Inoue. Más allá de la paella de carne, Rioja también muestra su respeto hacia los otros cuatro grandes arroces de las casas valencianas: el arroz al horno, el de 'fesols i naps' y el 'arròs en bledes', además del 'a banda', compuesto por pescado y marisco.
Ciencia e investigación
El “maestro paellero” aúna en este libro las claves de su preparación no desde un punto de vista tradicional y de costumbres, sino desde la ciencia y la investigación. “El gran libro (secreto) de la paella” culmina una década de estudio por parte de Rioja de cada uno a uno de los ingredientes del tradicional plato valenciano en colaboración con ingenieros agrónomos, bioquímicos y especialistas en tecnología de los alimentos de la UPV.
Pero la guia también es el resultado de la experiencia personal del autor y la de su familia, que viene elaborando este plato en su establecimiento de Benissanó desde 1924. Rioja cria sus propios conejos y gallinas, selecciona la leña, analiza las aguas, las hortalizas y legumbres y hasta el romero. Esa exhaustiva preparación lleva a que su paella, la que cocina en los fuegos tradicionales de su restaurante de Benissanó, sea la mejor valorada por el mundo de la cocina.
El porqué de todo
El libro busca divulgar su trabajo, desde la receta tradicional al porqué de cada cosa en cada momento. Se incluye un capítulo destinado a facilitar el cocinado de una paella por cualquier aficionado, "esté donde esté y tenga a mano el fuego del que disponga".
En el epílogo se incluyen otras recetas de arroces básicos de la tradición valenciana, pero también se incluyen otras variables de Alicante y Castelló, de Murcia o de las Baleares. Platos que han convivido con la civilización mediterránea desde épocas históricas, pero que no dispone de referencias sobre el papel, muestra de la tradición popular de este plato.
