Era una queja reiterada hasta la extenuación que en València no había "grandes salas" para conciertos. Mientras en Barcelona están la Apolo y Razzmatazz y en Madrid se ofrece la Sol y la Riviera, en la capital del Túria no existía ningún recinto cerrado y con una capacidad a caballo entre una sala pequeña y un gran recinto que pudiera acoger a grupos que arrastren a unas 2.000 personas por noche. Con la inauguración del Auditorio del Roig Arena, los fans de que se mueven en un espectro musical más alternativo ya no están huérfanos de espacios.

Jazz y funk

Ha sido la banda australiana The Cat Empire la encargada de abrir las puertas de este espacio diáfano, bien sonorizado y con accesos fáciles y amplios. La capacidad de la sala es de 2.000 personas pero no agotaron las entradas. No quedaron lejos, porque el espacio se llenó en cuestión de minutos de una legión de fans que cantaron y bailaron los ritmos latinos, criollos, el jazz y el funk, además de las notas aflamencadas que han incorporado en su último lanzamiento, 'Bird in paradise' (BMG, 2025), cuya edición deluxe presentan en España durante todo septiembre.

Las letras están escritas en el idioma criollo de las Seychelles, en español y en inglés mestizo. No son ajenas al público valenciano, ya que han pasado hasta en cuatro ocasiones por diversos escenarios valencianos desde 2015.

El auditorio del Roig Arena abre sus puertas con el universo de The Cat Empire / Miguel Angel Montesinos

Muestra de ello fue la gran asistencia de público que casi llenó una sala a rebosar de jóvenes que han cantado y bailado los ritmos latinos que han predominado en el elenco de la banda australiana. Con ocho músicos polifacéticos sobre el escenario, con una docena de instrumentos a su disposición, la sala ha superado su prueba de fuego con una buena combinación de luces y un sonido sorprendentemente limpio.

Han arrancado con ‘Blood on state’, donde han desplegado las tres trompetas, los teclados, los tambores, guitarra, bajo y batería. A partir de ahí, no han parado de intercambiarse entre los miembros del grupo para cantar ‘How to explain’, ‘Oscar Wilde’ (donde han reivindicado su origen -al menos, residencia- australiana), ‘Prophets in the sky’ y ‘Candela’, cuyo estribillo bebe de la canción homónima de los Buenavidta Social Club. La primera parte del ‘line up’ cerró con uno de sus grandes éxitos, ‘Brighter than gold’.

Precisamente, Felix Riebl, vocalista de The Cat Empire, ha declarado horas antes del concierto el “honor” que supone inaugurar esta sala: “Estoy muy emocionado de estar en este maravilloso país y de tocar para un público tan bueno. Me siento muy honrado de ser los primeros en tocar aquí, los lugares tienen energías en sus paredes con todas las noches tocando así que ser la primera banda es todo un honor”.

La fusión de energías e influencias de la banda australiana sirvió para cortar la cinta que todavía unía las puertas del auditorio, pese a que la pista central se inauguró el 6 de septiembre. Sin embargo, The Cat Empire ya había sonado aquí, ya que usaron su música en julio cuando probaron la acústica de este recinto, usando al grupo que estrenaría el espacio y canciones como 'Brighter than gold', que hoy ha sido ampliamente coreada.

Crisol de culturas y perfiles

Centenares de personas han entrado al concierto de forma escalonada a través de las únicas dos puertas que se habilitan para esta sala, la D y la E. Como su música, el fandom de The Cat Empire es un crisol de culturas y perfiles, lo que podría ser una metáfora de la programación artística que pasará por esta sala durante todo el curso: Xavier Rudd, The Waterboys, Delaporte, Delaossa o Rusowsky, entre otros.

El auditorio del Roig Arena abre sus puertas con el universo de The Cat Empire / Miguel Angel Montesinos

Bandas que otrora habrían sido más que bienvenidas en el histórico Arena Auditorio. Desde que cerró para pasar a ser un supermercado, València se quedó huérfana de espacios para acoger conciertos de un aforo medio. La histórica Sala Repvblica está envuelta en litigios judiciales y las dos Marinas, la norte y la sur, son espacios abiertos, incapaces de retener el sonido. Con la apertura de esta sala, València amplía también sus posibilidades de abrirse a un mercado al que antes tenía que enfrentarse con salas pequeñas y no preparadas para la calidad artística y musical que se exige hoy en día.