La creación internacional marca el ritmo de Ensems desde Londres y Alemania

El festival Ensems continúa llenando la ciudad de la mejor y más reciente creación musical contemporánea. Esta semana se citan los dos conjuntos internacionales de esta 47 edición: Apartment House, que llegan desde Londres, y DuoLab51, procedentes de Alemania. Ambas formaciones coincidirán en el Palau de les Arts este martes 23 de septiembre.

Ensems, que se celebra hasta el próximo 3 de octubre con conciertos y actividades paralelas en diferentes espacios de València, presenta este martes un programa marcado por la música internacional con dos conciertos consecutivos en el Teatre Martin i Soler del teatro diseñado por Santiago Calatrava.

La británica Apartment House ofrece un programa "que traza un recorrido por lenguajes que, desde distintas geografías y generaciones cuestionan y expanden las nociones de forma, tiempo y escucha en la creación musical del siglo XXI", avanzan desde el Institut Valencià de Cultura, institución impulsora del certamen.

Por su parte, las alemanas DuoLab51 presenta en ‘Lost’ dos obras fundamentales de este siglo que revisitan formas históricas desde lenguajes contemporáneos, explorando los límites del discurso sonoro y verbal.

Más programación

El miércoles 24 de septiembre Les Arts acogerá de nuevo un programa doble, en primer lugar con Camera Aperta, el proyecto de violín y cello de Raquel Castro y Amparo Lacruz con un programa que contrapone dos visiones intensas del espíritu humano: la crudeza del conflicto y la búsqueda de lo trascendente.

A continuación, tendrá lugar el concierto del cuarteto de saxofones Kebyart, cuyo programa presenta cuatro obras originales para cuarteto de saxofones "que demuestran la fascinante versatilidad de esta formación, llamada a ser la agrupación de cámara referencial para este siglo XXI", añaden desde el IVC.

La segunda propuesta sinfónica de esta edición, a cargo de la Banda Simfònica Municipal de València y Spanish Brass llegará al Palau de les Arts el jueves 25 de septiembre, con dirección de Cristóbal Soler y una selección de obras de Marc Garcia Vitoria, Amando Blanquer y Ernesto Aurignac. Ese mismo día tendrá lugar la tercera sesión de encuentros, como preludio al concierto.

Los barceloneses Cosmos Quartet, uno de los cuartetos de cuerda más atractivos del panorama musical actual, participarán en Ensems el viernes 26 de septiembre en el Teatre Martín i Soler de les Arts, con un programa de obras separadas por siglos, pero que comparten la búsqueda de sentido a través del sonido.

Auditorios y calles

El festival Ensems cuenta con la colaboración del Palau de la Música y el Palau de les Arts, que en esta ocasión acogerá la mayor parte de los conciertos de la edición, además de otros espacios de la ciudad, donde tendrán lugar actividades paralelas, como el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts y el IVAM. Además, algunas de las actividades también se celebran al aire libre, en plena calle, como en la plaza Viriato.

"Esta edición de Ensems se construye con un único eje argumental: la diversidad y la unión de la música contemporánea, capaz de vincular sensibilidades muy diferentes creando un espacio compartido de exploración y descubrimiento, en el que tendrán presencia tanto formaciones internacionales, como jóvenes artistas o nombres plenamente consolidados de la escena valenciana", recuerdan desde la Conselleria de Cultura.

Aniversarios y homenajes

Ensems celebra este año los aniversarios de Luciano Berio y Pierre Boulez, directores de orquesta y teóricos que tendieron puentes desde diferentes disciplinas. También se celebrarán homenajes al compositor valenciano Amando Blanquer y al artista lituano George Maciunas. El ya tradicional Ensems sinfónico contará con la participación de dos de las principales formaciones valencianas: la Banda Simfònica Municipal de València y la Orquestra de València.

Desde el IVC recuerdan que todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo y que las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la web de Ensems.